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قلادة ذهبية عمرها 2500 عام تعود إلى تركيا بعد 4 عقود

قلادة ذهبية عمرها 2500 عام
قلادة ذهبية عمرها 2500 عام
الخميس، 05-09-2024 12:43 م

الوكيل الإخباري-   تسلمت السلطات التركية من متحف «بوسطن» للفنون الجميلة في الولايات المتحدة الأمريكية قلادة ذهبية مهربة، تعود إلى نحو 2500 عام،.

وقالت الوكالة التركية إنه تم تسليم القلادة التي تعود إلى مملكة ليديا القديمة (ولاية مانيسا حالياً) في حفل رسمي أقيم في القنصلية العامة التركية في مدينة بوسطن الأمريكية، أول من أمس. وحضر الحفل كل من القنصل العام التركي في بوسطن مراد أوغورلو أوغلو، ومسؤولة الملحق الثقافي والترويجي في نيويورك هلال ديميريل، ومسؤولو متحف «بوسطن» للفنون الجميلة.

وكانت القطعة الأثرية قد جرى تهريبها من منطقة بين تبلار في مانيسا إلى الولايات المتحدة عام 1982، وظلت معروضة في المتحف لسنوات.

من جهتها، قالت هلال ديميريل في حديث لـ«الأناضول» إن «القلادة تتكون من خرز على شكل رمان مصنوعة من الذهب وأحجار العقيق، ويبلغ طولها حوالي 20 سم».

وأوضحت أن «تاريخ القطعة يعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد، وتحمل السمات المميزة للفن الليدي». وذكرت أن عودة هذه القطعة الأثرية تعد «خطوة مهمة سواء من حيث تقدم البحث الأثري، أو حماية تراث تركيا الثقافي».

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