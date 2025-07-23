قل وداعا للرطوبة مع خاصية "Dry Mode" في المكيّف!

الوكيل الإخباري- هل شعرت يومًا أن الجو في الغرفة خانق وغير مريح رغم أن درجة الحرارة تبدو مناسبة؟ السبب في الغالب هو الرطوبة العالية!

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الرطوبة تجعل الهواء أثقل وأقل راحة، وتؤثر على جودة النوم والتركيز، بل وحتى على صحة الجهاز التنفسي. لكن لحسن الحظ، هناك حل بسيط وفعّال في جهاز التكييف لديك، قد لا يستخدمه كثيرون: