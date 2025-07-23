قل وداعا للرطوبة مع خاصية "Dry Mode" في المكيّف!

الرطوبة تجعل الهواء أثقل وأقل راحة، وتؤثر على جودة النوم والتركيز، بل وحتى على صحة الجهاز التنفسي. لكن لحسن الحظ، هناك حل بسيط وفعّال في جهاز التكييف لديك، قد لا يستخدمه كثيرون:
💡 الوضع المثالي؟ Dry Mode (رمز قطرة الماء 💧)
هذا الوضع موجود في أغلب أجهزة التكييف الحديثة، وتفعيله يحدث فرقًا كبيرًا. إليك ما يقوم به:
✅ يخفض درجة حرارة ملف التبريد لأقصى درجة لتكثيف الرطوبة.
✅ يقلّل سرعة المروحة، ما يسمح بسحب أكبر قدر من الرطوبة من الهواء.
✅ يحّول الرطوبة إلى مياه تتجمع وتتصرّف خارج الوحدة.
✅ يخفف الضغط على الضاغط (الكمبروسر)، مما يقلل استهلاك الكهرباء.
✅ يمنحك هواءً منعشًا وجوًا أكثر راحة بأقل مجهود من المكيّف.
✨ النتيجة؟
تبريد أسرع
هواء أكثر جفافًا وانتعاشًا
راحة أكبر
وتوفير ملحوظ في الكهرباء
- نصيحة من خبراء جنين للتكييف AC Service:
استخدم وضع Dry خاصة في الأيام الرطبة أو خلال ساعات الليل، وستلاحظ الفرق فورًا!
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