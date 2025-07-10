"قمر الدم" يزين سماء العالم.. وهذا موعد ظهوره

وسيُشاهد الخسوف كاملًا في أوروبا، إفريقيا، أمريكا الجنوبية، وشرق أمريكا الشمالية، بينما تظهر مراحله جزئيًا في بعض الدول العربية، خاصة شمال إفريقيا وغرب آسيا.
الحدث يشكل فرصة علمية وبصرية مميزة، ويمكن مشاهدته بالعين المجردة دون أدوات حماية. ولأفضل رؤية، يُنصح بالتواجد في مكان مفتوح وبعيد عن التلوث الضوئي.
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