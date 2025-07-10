الخميس 2025-07-10 10:11 ص
 

"قمر الدم" يزين سماء العالم.. وهذا موعد ظهوره

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تعبيرية
 
الخميس، 10-07-2025 09:08 ص

الوكيل الإخباري-   يشهد العالم يوم 7 سبتمبر 2025 خسوفًا كليًا للقمر، يُعرف باسم "قمر الدم"، حيث يتحول لون القمر إلى الأحمر الداكن عند مروره بالكامل داخل ظل الأرض.

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وسيُشاهد الخسوف كاملًا في أوروبا، إفريقيا، أمريكا الجنوبية، وشرق أمريكا الشمالية، بينما تظهر مراحله جزئيًا في بعض الدول العربية، خاصة شمال إفريقيا وغرب آسيا.


الحدث يشكل فرصة علمية وبصرية مميزة، ويمكن مشاهدته بالعين المجردة دون أدوات حماية. ولأفضل رؤية، يُنصح بالتواجد في مكان مفتوح وبعيد عن التلوث الضوئي.

 

الوطن 

 
 
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