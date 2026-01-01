"قمر الذئب العملاق".. ظاهرة فلكية نادرة تضيء سماء العالم مطلع 2026

ويبلغ القمر ذروة لمعانه فجر 3 يناير، فيما تُعد ليلتا 2 و3 يناير أفضل أوقات الرصد، خاصة عند الشروق والغروب، حيث يظهر أكبر حجماً بسبب ظاهرة «وهم القمر» ويكتسي ألواناً برتقالية دافئة.
ويتزامن ظهوره مع مشاهدة كوكب المشتري وكوكبة الجبار، إضافة إلى ذروة زخة شهب الرباعيات، ما يعزز جمال المشهد. ويمكن رصد القمر بالعين المجردة، بينما تساعد المناظير والكاميرات بعدسات مقربة في التقاط صور أوضح، خاصة أثناء الشروق مع إدخال عناصر طبيعية أو عمرانية في الصورة.
