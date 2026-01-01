"قمر الذئب العملاق".. ظاهرة فلكية نادرة تضيء سماء العالم مطلع 2026

الوكيل الإخباري- يترقّب هواة الفلك حول العالم ظهور قمر الذئب العملاق في 3 يناير (كانون الثاني) 2026، في حدث سماوي مميز يُعد آخر قمر عملاق حتى نوفمبر من العام نفسه. ويُعد هذا القمر أول بدر مكتمل في 2026، ويبدو أكبر بنحو 14% وأكثر إشراقاً بنسبة تصل إلى 30% نتيجة تزامن اكتماله مع وصوله إلى أقرب نقطة من الأرض (الحضيض).

ويبلغ القمر ذروة لمعانه فجر 3 يناير، فيما تُعد ليلتا 2 و3 يناير أفضل أوقات الرصد، خاصة عند الشروق والغروب، حيث يظهر أكبر حجماً بسبب ظاهرة «وهم القمر» ويكتسي ألواناً برتقالية دافئة.



ويتزامن ظهوره مع مشاهدة كوكب المشتري وكوكبة الجبار، إضافة إلى ذروة زخة شهب الرباعيات، ما يعزز جمال المشهد. ويمكن رصد القمر بالعين المجردة، بينما تساعد المناظير والكاميرات بعدسات مقربة في التقاط صور أوضح، خاصة أثناء الشروق مع إدخال عناصر طبيعية أو عمرانية في الصورة.