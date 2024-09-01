قناع ذكي يحلل الأنفاس

ويأمل العلماء أن يوفر الجهاز، الذي يمكنه نقل بياناته إلى تطبيق عبر البلوتوث، طريقة ميسورة التكلفة ومريحة لالتقاط وتحليل المؤشرات الحيوية، المتعلقة بالعمليات التنفسية والأيضية على الفور.
وذكر العلماء أن القناع لديه القدرة على تحسين الجهود المبذولة لتشخيص حالات مثل أمراض الرئة في وقت مبكر، ومراقبة الحالات، ودعم خطط العلاج المصممة خصيصاً.
وقال البروفيسور وي جاو، المؤلف الرئيسي للبحث، من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا: «يمكن للقناع الذي قمنا بتقييمه في هذا العمل مراقبة حالات الكلى، وكذلك التهاب الشعب الهوائية في مرض الانسداد الرئوي المزمن، والربو في نفس الوقت».
وأضاف البروفيسور جاو: «يمكن ارتداء هذا القناع أثناء ممارسة الأنشطة اليومية، في النهار والليل، حيث يوفر مراقبة صحية شخصية مستمرة، في الوقت الفعلي، وفي المنزل دون الحاجة إلى زيارة المستشفى».
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