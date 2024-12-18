قنبلة زنة 10 أطنان من الحرب العالمية الثانية تثير الرعب بألمانيا

وسيتم الآن نقل القنبلة التي لم تنفجر بعيدا، وسيتم رفع إغلاق الطرق، مما يسمح لنحو 3100 شخص في دائرة نصف قطرها 350 مترا ممن اضطروا إلى مغادرة منازلهم خلال الليل بالعودة.
وعلى الرغم من انتهاء الحرب العالمية الثانية في عام 1945، فلا تزال القنابل تكتشف في العديد من المدن الألمانية، عادة عندما يتم الإعداد لبناء عقار جديد أو لتجديد عقار قائم بالفعل.
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