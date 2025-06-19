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قنبلة من الحرب العالمية الثانية تشلّ مدينة ألمانية!

خع
تعبيرية
 
الخميس، 19-06-2025 12:09 م

الوكيل الإخباري - تمكّنت السلطات الألمانية في مدينة أوسنابروك من إبطال مفعول قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية، تم العثور عليها خلال أعمال بناء في حي "لوكفيرتل"، ما استدعى إجلاء نحو 11 ألف شخص وتعليق حركة القطارات بالكامل لساعات.

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القنبلة، التي اكتُشفت قرب محطة شحن سابقة، دفعت السلطات إلى إعلان حالة طوارئ، وفرض طوق أمني بنطاق 1000 متر، شمل 6,500 منزل ومحطة القطار الرئيسية.


ورغم محاولات بعض السكان العودة قبل السماح بذلك، نجحت فرق الطوارئ في السيطرة على الوضع دون تسجيل إصابات.


وأكدت بلدية المدينة في بيان:
"تم إبطال مفعول القنبلة والمفجر... الوضع آمن الآن".


المنطقة شهدت في السنوات الأخيرة العثور على عدة قنابل مشابهة، مع تحول مواقع تاريخية إلى مشاريع تطوير حضرية، مما يزيد من احتمالات اكتشاف مخلّفات الحرب.


وتأتي هذه العملية بعد عملية مماثلة في نيسان الماضي، تم خلالها إجلاء أكثر من 15,000 شخص، في مشهد يعكس استمرار تأثير مخلّفات الحرب في المدن الألمانية حتى اليوم.

 

لبنان 24

 
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منوعات قنبلة من الحرب العالمية الثانية تشلّ مدينة ألمانية!



 
 





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