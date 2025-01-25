قهوة بصحبة ثعبان.. مغامرة فريدة بمتجر في تايوان

وتعج تايوان بصور الثعابين مع قرب بدء العام القمري الجديد الذي يبدأ يوم الأربعاء، والذي يحمل هذا العام رمز الثعبان وفقًا لتوزيع الأبراج الصينية.
وتتباين الصور النمطية للثعبان في الثقافتين التايوانية والصينية، إذ يعد رمزا إما للخير أو الشر.
ورغم أن الجزيرة موطن لأنواع قد تقتل البشر، بما في ذلك الأفاعي والكوبرا، فإن الوفيات نادرة بسبب توافر مضادات السموم بكثرة.
ويقدم لو تشيه يو البالغ من العمر 42 عامًا، وهو صاحب متجر بايثونيزم للحيوانات الأليفة في تايبيه الذي افتتحه في 2017، لمن يحتمل أن يمتلكوا ثعابين فرصة للتفاعل مع الثعابين أثناء تناول فنجان من القهوة.
وقال: "أوفر للناس الفرصة لتجربة التعرف على الثعابين ومعرفة ما إذا كانوا سيحبونها دون أي تحيزات".
واصطحب ليو تينغ تشيه ابنته إلى المتجر، حيث نظرت بفضول إلى الحيوانات داخل الأقفاص. وقال ليو: "من خلال هذه الممارسة، يمكنها أن تتعلم كيفية الاعتناء بالحيوانات الصغيرة والرفق بها".
وتايوان ذات الطبيعة الجبلية والمناخ شبه الاستوائي هي الموطن الأصلي لنحو 60 نوعًا من الثعابين.
العربية
-
أخبار متعلقة
-
فيديو يوثّق لحظة انهيار مبنى سكني في تركيا
-
الهندسة الاجتماعية الأخطر في عالم الاختراقات الإلكترونية .. ماذا تعرف عنها ؟
-
هل تعرف ما هي أفضل وأسوأ أنواع الحليب لصحتك؟
-
طوارئ في ميتا بسبب رفض روبوتها الاعتراف بترامب رئيساً
-
محيط الخصر قد يحدد خطر الإصابة بالسرطان !
-
هكذا احتفل ترامب بذكرى زواجه العشرين من ميلانيا - صورة
-
العثور على تمثال أثري ملقى قرب صناديق قمامة في اليونان
-
5 أطعمة تجنب تسخينها في الميكروويف