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قهوة بصحبة ثعبان.. مغامرة فريدة بمتجر في تايوان

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 25-01-2025 08:53 ص
الوكيل الإخباري-   مع اقتراب عام الثعبان وفق التقويم الصيني، يقدم متجر للحيوانات الأليفة في تايبيه للعملاء المحبين للمغامرة فرصة للاستمتاع بتناول القهوة بصحبة ثعابين، وذلك أملاً في تحسين الصورة النمطية لهذا الحيوان.اضافة اعلان


وتعج تايوان بصور الثعابين مع قرب بدء العام القمري الجديد الذي يبدأ يوم الأربعاء، والذي يحمل هذا العام رمز الثعبان وفقًا لتوزيع الأبراج الصينية.

وتتباين الصور النمطية للثعبان في الثقافتين التايوانية والصينية، إذ يعد رمزا إما للخير أو الشر.

ورغم أن الجزيرة موطن لأنواع قد تقتل البشر، بما في ذلك الأفاعي والكوبرا، فإن الوفيات نادرة بسبب توافر مضادات السموم بكثرة.

ويقدم لو تشيه يو البالغ من العمر 42 عامًا، وهو صاحب متجر بايثونيزم للحيوانات الأليفة في تايبيه الذي افتتحه في 2017، لمن يحتمل أن يمتلكوا ثعابين فرصة للتفاعل مع الثعابين أثناء تناول فنجان من القهوة.

وقال: "أوفر للناس الفرصة لتجربة التعرف على الثعابين ومعرفة ما إذا كانوا سيحبونها دون أي تحيزات".

واصطحب ليو تينغ تشيه ابنته إلى المتجر، حيث نظرت بفضول إلى الحيوانات داخل الأقفاص. وقال ليو: "من خلال هذه الممارسة، يمكنها أن تتعلم كيفية الاعتناء بالحيوانات الصغيرة والرفق بها".

وتايوان ذات الطبيعة الجبلية والمناخ شبه الاستوائي هي الموطن الأصلي لنحو 60 نوعًا من الثعابين.

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