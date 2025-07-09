قواعد مهمة لغسل الفواكه والخضروات

وتقول: "أما بالنسبة للصابون وسوائل غسل الصحون، فلا يُنصح باستخدامها، لأنها قد تبقى على سطح المنتج، وعند تناوله قد تُسبب تهيّجا في الجهاز الهضمي. لذلك، تُغسل الفواكه والخضروات عادةً بالماء الجاري، ومن الأفضل استخدام صودا الخبز، إذ إن محلول الصودا (بنسبة ملعقة كبيرة لكل لتر من الماء) يساعد على إزالة الشمع وبقايا المبيدات الحشرية. كما يمكن استخدام محلول الخل (جزء واحد من الخل إلى ثلاثة أجزاء من الماء)، فهو مطهّر، لكنه قد يغيّر الطعم".
أما الخضروات الصلبة مثل الجزر والخيار والبطاطس، فيُنصح بغسلها باستخدام إسفنجة أو فرشاة ناعمة، أو حتى باليد فقط. وبالنسبة للفراولة والعنب والطماطم، فيُفضل غسلها تحت ماء جار لمدة 20–30 ثانية دون ضغط، لكي لا تتلف قشرتها. أما الخضروات الورقية، فيُنصح بنقعها لمدة 2–3 دقائق في ماء بارد مُملّح، ثم شطفها في مصفاة تحت الماء الجاري لإزالة الرمال."
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