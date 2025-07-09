قواعد مهمة لغسل الفواكه والخضروات

الوكيل الإخباري- تشير آسيات عبد الله، رئيسة قسم الخبرة البيطرية والصحية والسلامة البيولوجية في الجامعة الروسية للتكنولوجيا الحيوية إلى أنه لا ينصح بغسل الفواكه والخضروات بالصابون وسوائل غسل الصحون.

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