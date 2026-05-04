قوى خارقة.. لماذا لا تتأثر هذه الحيوانات بلدغات الثعابين القاتلة؟

الوكيل الإخباري- بينما تمثل لدغة واحدة من "الكوبرا" أو "الأفعى المجلجلة" حكمًا بالإعدام على معظم الكائنات الحية، وهبت الطبيعة مجموعة مختارة من الحيوانات "قوى خارقة" تتيح لها مقاومة أشد السموم فتكًا في العالم.

ومن "الأبسوم" في أمريكا الشمالية إلى "غرير العسل" الأفريقي، يعكف العلماء اليوم على دراسة هذه الطفرات البيولوجية لإحداث ثورة في الطب البشري.



سر "الأبسوم" الصغير

سلّطت الأبحاث الحديثة الضوء على حيوان "الأبسوم" (Opossum) كمنقذ محتمل للبشر؛ إذ عزل العلماء جزيئًا بروتينيًا (ببتيد) في دمه يعمل كمحيّد شامل للسموم.



وفي التجارب المخبرية، نجح هذا الجزيء في إبطال مفعول سم "الأفعى المجلجلة" و"أفعى راسل" الهندية القاتلة.

وبخلاف الأمصال التقليدية التي يجب تصنيعها لكل نوع ثعبان على حدة، يبدو أن مناعة الأبسوم واسعة الطيف، ما يمنح الأمل في ابتكار علاج عالمي رخيص الثمن.



شجاعة "غرير العسل" ومناعة "النمس"

ولا يقتصر هذا الصمود على الأبسوم وحده، فحيوان "غرير العسل" يشتهر بقدرته على النجاة من لدغة "الأفعى النافخة" أو "الكوبرا". فرغم أنه قد ينهار ويبدو ميتًا لبضع ساعات، فإن جسمه ينجح في النهاية في تحييد السموم، ليستيقظ بعدها ويكمل وجبته وكأن شيئًا لم يكن.



أما "النمس"، فيستخدم طفرة جينية متطورة في مستقبلات الجهاز العصبي لديه. ففي معظم الكائنات، يلتصق السم بهذه المستقبلات مثل "المفتاح في القفل" مسببًا الشلل، لكن في جسم النمس يتغير شكل هذا "القفل"، ما يمنع السم من الاستقرار والبدء في تدمير الجسم.



قائمة المقاومين



سناجب الأرض: طوّرت بروتينات في دمها تستهدف وتعطّل سموم الأفاعي المجلجلة المحلية.



القنافذ: تمتلك بروتينًا يُسمى "إريناسين" يوفر حماية كبيرة ضد سموم الأفاعي.



جرذان الخشب: أظهرت بعض سلالاتها قدرة مذهلة على تحمّل جرعات من السم كفيلة بقتل العشرات من القوارض الأخرى.



أهمية الاكتشاف

إن فهم هذه الدفاعات الطبيعية يتجاوز مجرد الفضول العلمي؛ فمع تسبب لدغات الثعابين في وفاة ما يقرب من 94 ألف شخص سنويًا، خاصة في الدول النامية، فإن القدرة على إنتاج "ببتيدات صناعية" مستوحاة من الأبسوم قد توفر بديلًا رخيصًا ومستقرًا للأمصال المكلفة.