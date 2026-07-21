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كأس العالم داخل كيس.. صورة كوكوريلا تشعل الجدل - فيديو

ثقب
تعبيرية
 
الثلاثاء، 21-07-2026 09:59 ص

الوكيل الإخباري-   أثار النجم الإسباني مارك كوكوريلا جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة له وهو يحمل ما بدا أنه كأس العالم داخل كيس بلاستيكي عقب تتويج منتخب إسبانيا باللقب.

وخطف المشهد أنظار الجماهير، بعدما ظهر كوكوريلا بطريقة عفوية وغير معتادة مقارنة بالاحتفالات التقليدية بالبطولات الكبرى، حيث تداول المستخدمون الصورة على نطاق واسع، وانقسمت التعليقات بين من اعتبرها لقطة طريفة وبسيطة، ومن رأى أنها طريقة غريبة للتعامل مع أغلى جائزة في كرة القدم.

وتبيّن أن الكأس الظاهرة في الكيس لم تكن بالضرورة الكأس الأصلية، بل مجسماً شبيهاً بها، ما زاد من انتشار القصة والجدل حولها بين المتابعين.

وأصبح كوكوريلا حديث منصات التواصل بعد التتويج، ليس فقط بسبب إنجاز منتخب بلاده، بل بسبب هذه اللقطة الطريفة التي وصفت بأنها من أبرز كواليس مونديال 2026.

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