كأس العالم داخل كيس.. صورة كوكوريلا تشعل الجدل - فيديو

وخطف المشهد أنظار الجماهير، بعدما ظهر كوكوريلا بطريقة عفوية وغير معتادة مقارنة بالاحتفالات التقليدية بالبطولات الكبرى، حيث تداول المستخدمون الصورة على نطاق واسع، وانقسمت التعليقات بين من اعتبرها لقطة طريفة وبسيطة، ومن رأى أنها طريقة غريبة للتعامل مع أغلى جائزة في كرة القدم.
وتبيّن أن الكأس الظاهرة في الكيس لم تكن بالضرورة الكأس الأصلية، بل مجسماً شبيهاً بها، ما زاد من انتشار القصة والجدل حولها بين المتابعين.
وأصبح كوكوريلا حديث منصات التواصل بعد التتويج، ليس فقط بسبب إنجاز منتخب بلاده، بل بسبب هذه اللقطة الطريفة التي وصفت بأنها من أبرز كواليس مونديال 2026.
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