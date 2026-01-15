الخميس 2026-01-15 01:47 م

كابوس يتحقق في البحر.. فتاة بريطانية تنجو بأعجوبة من هجوم قرش - صور

قب
تعبيرية
 
الخميس، 15-01-2026 01:07 م

الوكيل الإخباري-   نجت فتاة بريطانية تبلغ من العمر 15 عامًا من هجوم قرش تعرّضت له أثناء سباحتها في مياه ضحلة خلال عطلة سياحية، في حادثة صادمة أسفرت عن إصابتها بجروح بالغة، شملت فقدان يدها وساقها، إضافة إلى فقدان نحو ثلثي كمية الدم في جسدها.

اضافة اعلان


وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن الهجوم وقع بشكل مفاجئ، قبل أن يتدخل ثلاثة أشخاص على الفور لتقديم الإسعافات الأولية، ما ساهم في إنقاذ حياتها إلى حين وصول فرق الطوارئ.


وأثارت الواقعة اهتمامًا واسعًا، خاصة مع الكشف عن حجم الإصابات وسرعة الاستجابة التي حالت دون وفاتها.


وتكمن المفارقة في أن الفتاة، وتدعى لولو، كانت تخشى أفلام القروش منذ طفولتها، من بينها فيلم 47 Meters Down، قبل أن تجد نفسها في مواجهة تجربة واقعية أكثر رعبًا مما شاهدته على الشاشة.

 

 
Image1_120261513742412678804.jpg

24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

45 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أخبار محلية 45 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

41

منوعات مشهد يحبس الأنفاس لمظلي يسقط في قلب المحيط بعد عطل قاتل في فلوريدا

ت

شؤون برلمانية القاضي يهنئ بذكرى الإسراء والمعراج

ا

أسواق ومال الاقتصاد البريطاني يسجل نموا بنسبة 0.3 بالمئة بدعم من الصناعة والخدمات

656

منوعات الأكثر تداولًا.. عقاب قاسٍ من امرأة لرجل ركل قطة في الشارع بالبرازيل

مبانٍ مدمرة في جباليا، شمال قطاع غزة

فلسطين 451 شهيدا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار

قرابة 3 مليارات دينار تكلفة مشاريع للطاقة كفرص استثمارية حكومية

أخبار محلية قرابة 3 مليارات دينار تكلفة مشاريع للطاقة كفرص استثمارية حكومية

قب

منوعات كابوس يتحقق في البحر.. فتاة بريطانية تنجو بأعجوبة من هجوم قرش - صور



 






الأكثر مشاهدة