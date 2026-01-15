كابوس يتحقق في البحر.. فتاة بريطانية تنجو بأعجوبة من هجوم قرش - صور

الوكيل الإخباري- نجت فتاة بريطانية تبلغ من العمر 15 عامًا من هجوم قرش تعرّضت له أثناء سباحتها في مياه ضحلة خلال عطلة سياحية، في حادثة صادمة أسفرت عن إصابتها بجروح بالغة، شملت فقدان يدها وساقها، إضافة إلى فقدان نحو ثلثي كمية الدم في جسدها.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن الهجوم وقع بشكل مفاجئ، قبل أن يتدخل ثلاثة أشخاص على الفور لتقديم الإسعافات الأولية، ما ساهم في إنقاذ حياتها إلى حين وصول فرق الطوارئ.



وأثارت الواقعة اهتمامًا واسعًا، خاصة مع الكشف عن حجم الإصابات وسرعة الاستجابة التي حالت دون وفاتها.



وتكمن المفارقة في أن الفتاة، وتدعى لولو، كانت تخشى أفلام القروش منذ طفولتها، من بينها فيلم 47 Meters Down، قبل أن تجد نفسها في مواجهة تجربة واقعية أكثر رعبًا مما شاهدته على الشاشة.



