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كاد يرميها.. أمريكي يكتشف فوزه بـ50 ألف دولار من تذكرة يانصيب منسية

غاغا
تعبيرية
 
الخميس، 19-06-2025 10:44 ص

الوكيل الإخباري- في واقعة طريفة ومفاجئة، اكتشف رجل من فيلادلفيا يُدعى فيلي جون فوزه بجائزة يانصيب قدرها 50 ألف دولار، بعد أن كاد يتخلص من التذكرة دون أن يدري.

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القصة بدأت حين اشترى تذاكر يانصيب خلال توقفه في متجر "وودلون مارت" بولاية ماريلاند أثناء رحلة من بنسلفانيا، لكنه نسيها في كيس داخل سيارته لأكثر من أسبوع. وعند تنظيفه السيارة، قرر فحص التذاكر باستخدام تطبيق "يانصيب ماريلاند"، ليكتشف المفاجأة السعيدة.


وقال فيلي جون، المهندس الذي يمارس هذه العادة منذ أربع سنوات:
"كنت على وشك رميها... شعرتُ بسعادة غامرة عندما رأيت مبلغ الجائزة."


وأضاف أنه لم يُخبر أسرته بعد، مفضلًا الاحتفاظ بالخبر لنفسه مؤقتًا، بينما يخطط لاستخدام الجائزة في سداد الفواتير والتوفير.

 

لبنان 24  

 
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