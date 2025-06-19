كاد يرميها.. أمريكي يكتشف فوزه بـ50 ألف دولار من تذكرة يانصيب منسية

القصة بدأت حين اشترى تذاكر يانصيب خلال توقفه في متجر "وودلون مارت" بولاية ماريلاند أثناء رحلة من بنسلفانيا، لكنه نسيها في كيس داخل سيارته لأكثر من أسبوع. وعند تنظيفه السيارة، قرر فحص التذاكر باستخدام تطبيق "يانصيب ماريلاند"، ليكتشف المفاجأة السعيدة.
وقال فيلي جون، المهندس الذي يمارس هذه العادة منذ أربع سنوات:
"كنت على وشك رميها... شعرتُ بسعادة غامرة عندما رأيت مبلغ الجائزة."
وأضاف أنه لم يُخبر أسرته بعد، مفضلًا الاحتفاظ بالخبر لنفسه مؤقتًا، بينما يخطط لاستخدام الجائزة في سداد الفواتير والتوفير.
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