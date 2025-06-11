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كارثة خلال رحلة تسلق.. دب أسقط رجلا عن الجبل في اليونان

غاع
تعبيرية
 
الأربعاء، 11-06-2025 09:55 ص

الوكيل الإخباري-  لقي متسلق الجبال المحترف كريستوس ستافريانيديس مصرعه في حادث مأساوي، بعد تعرضه لهجوم من دب بني في منطقة فراكتوس الجبلية شمال شرق اليونان، قرب الحدود البلغارية.

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ووفق وسائل إعلام ، كان ستافريانيديس يتنزه مع زميله ديميتريس كيوروجلو حين باغتهما دب ضخم. حاول كيوروجلو التصدي للهجوم باستخدام رذاذ الفلفل، مستفيدًا من تدخل كلبه الذي شتّت انتباه الدب مؤقتًا. ورغم انسحاب الحيوان، عاد وهاجم ستافريانيديس، مما أدى إلى سقوطه من جرف يبلغ ارتفاعه نحو 2600 قدم.


نجا كيوروجلو بعد أن تسلق شجرة واختبأ، قبل أن يطلب النجدة، فيما عثرت فرق الإنقاذ لاحقًا على جثة ستافريانيديس في قاع الوادي.


وصرّحت منظمة "أركتوروس" المعنية بالحياة البرية أن سلوك الدب كان دفاعيًا على الأرجح، وليس عدائيًا، مشيرة إلى أن وجود البشر قد فاجأه. وتُقدّر أعداد الدببة البنية في اليونان بين 450 و500 دب، يتمركز معظمها في شمال البلاد.

 

لبنان 24

 

 
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