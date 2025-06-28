كارثة في هذا البلد.. صيد للأسماك يتحوّل إلى مأساة (فيديو)

الوكيل الإخباري- توفي 3 أشخاص، وأصيب 4 آخرون، في محافظة حلبجة بإقليم كردستان العراق، يوم الخميس، بعد انفجار ناجم عن عملية صيد للأسماك باستخدام المتفجرات.



ونقلت وسائل إعلام عراقية عن قيادة شرطة حلبجة، قولها إن الانفجار نجم عن استخدام مادة التي "تي ان تي" شديدة الانفجار في عملية لصيد الأسماك.



وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع صباح الخميس، في قرية "كولي متكاني" التابعة لمنطقة "سازان" في حلبجة.



ونفت الشرطة أن يكون الانفجار ناجماً عن مخلف حربي كما أشارت العديد من وسائل الإعلام العراقية قبل صدور بيان الشرطة.



وأظهر مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، جانباً من عمليات إسعاف ضحايا الحادثة، بينما لم تتضح بعد تفاصيل الانفجار بالصيادين بدلاً من الأسماك كما كان مخططاً.



كما لم تتضح بعد حالة المصابين الأربعة في المستشفى، وما إذا كان بينهم إصابات حرجة قد ترفع من عدد الوفيات.

اضافة اعلان

وقال موقع "الجبال" الإخباري، إن فرق الطوارئ واجهت صعوبة في الوصول إلى موقع الحادث بسبب وعورة المكان.

شرطة حلبجة: مقـ ــتل 3 أشخاص وإصـ ــابة 4 آخرين بانفجــ ـار أثناء صيدهم للسمك pic.twitter.com/hGksPZUdEP June 26, 2025