كازاخستان.. العثور على أسنان قرش عاش قبل نحو 40 مليون سنة

وشارك في أعمال البحث عالم الحفريات السويدي شتيفان كيل، إلى جانب طلاب وباحثين من جامعة “يسينوف” القزوينية للتكنولوجيا والهندسة، ضمن فريق متخصص في دراسة التكوينات الجيولوجية القديمة.
وبحسب وكالة “كازينفورم” الكازاخستانية، فإن هذا الاكتشاف يُسلط الضوء على التاريخ الطبيعي للمحيط القديم “تيثيس” الذي كان يغطي المنطقة قبل ملايين السنين، ما يجعل أسنان القرش المكتشفة دليلاً على نظام بيئي بحري غني في تلك الحقبة.
كما عُثر خلال أعمال التنقيب على بقايا أخرى مثل ضلع حوت ونجم بحر ورخويات متنوعة، ما يعزز فرضية وجود بيئة محيطية متكاملة في المنطقة قديماً.
ويُذكر أن محيط تيثيس كان يفصل بين قارتي غوندوانا ولوراسيا، قبل أن يختفي تدريجياً قبل نحو 5 ملايين سنة، لتبقى آثاره متمثلة في بحار حالية مثل المتوسط والأسود وقزوين.
