كازاخستان.. لمعانه الاستثنائي يثير الجدل.. حصان كازاخي يصبح حديث العالم - صور

الوكيل الإخباري- يحتفي سكان كازاخستان بالحصان النادر "أقجان" (Aqzhan)، الذي يتميز بلون "إيزابيلين" اللامع، ويُعد رمزاً للرخاء والقوة في الثقافة المحلية.



وُلد الحصان من سلالة أخال-تيكي في أستانا عام 2025، ولا يمتلك هذا اللون المميز سوى نحو 3% من خيول السلالة، ما جعله يحظى باهتمام واسع داخل البلاد وخارجها.



وأكد الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف اهتمامه بالحصان وزيارته للإسطبلات الرئاسية لرعاية الخيول، مشيراً إلى المكانة الخاصة التي تحتلها الخيول في تاريخ وثقافة كازاخستان.



وتعود علاقة الكازاخ بالخيول إلى آلاف السنين، حيث كانت جزءاً أساسياً من التنقل والتجارة والحروب، فيما تواصل البلاد اليوم جهودها للحفاظ على سلالات الخيول النادرة، بينها مشروع إعادة توطين حصان برزيفالسكي في السهوب الكازاخية.

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