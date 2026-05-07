كاليفورنيا .. طالب يتباهى باستخدام الذكاء الاصطناعي في الامتحانات ويثير الجدل

الوكيل الإخباري- أثار طالب في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس جدلاً واسعاً بعد ظهوره خلال حفل تخرجه وهو يتباهى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها ChatGPT، لمساعدته في اجتياز امتحاناته النهائية.

وخلال مقطع مصوّر عُرض على الشاشة العملاقة في حفل التخرج داخل قاعة “باولي بافيليون”، ظهر الطالب أندريه ماي، المتخصص في علم الأحياء الحسابي والنظمي، وهو يستعرض عبر حاسوبه المحمول نصوصاً قال إنها أُنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي واستخدمها خلال اختباراته النهائية.

وأعاد مستخدمون نشر الفيديو على منصتي “إكس” و”إنستغرام”، حيث حصد ملايين المشاهدات وأثار موجة واسعة من التفاعل والانقسام بين المتابعين.



وظهر ماي في المقطع وهو يتصفح ما وصفه بأدلة استخدام الذكاء الاصطناعي وسط هتافات وتشجيع من زملائه الخريجين، قبل أن يلتفت إلى الكاميرا قائلاً بحماس: “لننطلق!”.