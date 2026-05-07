كاليفورنيا .. طالب يتباهى باستخدام الذكاء الاصطناعي في الامتحانات ويثير الجدل

وخلال مقطع مصوّر عُرض على الشاشة العملاقة في حفل التخرج داخل قاعة “باولي بافيليون”، ظهر الطالب أندريه ماي، المتخصص في علم الأحياء الحسابي والنظمي، وهو يستعرض عبر حاسوبه المحمول نصوصاً قال إنها أُنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي واستخدمها خلال اختباراته النهائية.
وأعاد مستخدمون نشر الفيديو على منصتي “إكس” و”إنستغرام”، حيث حصد ملايين المشاهدات وأثار موجة واسعة من التفاعل والانقسام بين المتابعين.
وظهر ماي في المقطع وهو يتصفح ما وصفه بأدلة استخدام الذكاء الاصطناعي وسط هتافات وتشجيع من زملائه الخريجين، قبل أن يلتفت إلى الكاميرا قائلاً بحماس: “لننطلق!”.
وأعاد الفيديو الجدل حول حدود استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم، وسط مخاوف متزايدة من تأثيرها على النزاهة الأكاديمية وطرق التقييم داخل الجامعات.
