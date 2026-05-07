الخميس 2026-05-07 03:05 م

كاليفورنيا .. طالب يتباهى باستخدام الذكاء الاصطناعي في الامتحانات ويثير الجدل

كاليفورنيا
تعبيرية
 
الخميس، 07-05-2026 01:33 م

الوكيل الإخباري-   أثار طالب في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس جدلاً واسعاً بعد ظهوره خلال حفل تخرجه وهو يتباهى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها ChatGPT، لمساعدته في اجتياز امتحاناته النهائية.

اضافة اعلان


وخلال مقطع مصوّر عُرض على الشاشة العملاقة في حفل التخرج داخل قاعة “باولي بافيليون”، ظهر الطالب أندريه ماي، المتخصص في علم الأحياء الحسابي والنظمي، وهو يستعرض عبر حاسوبه المحمول نصوصاً قال إنها أُنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي واستخدمها خلال اختباراته النهائية.
وأعاد مستخدمون نشر الفيديو على منصتي “إكس” و”إنستغرام”، حيث حصد ملايين المشاهدات وأثار موجة واسعة من التفاعل والانقسام بين المتابعين.


وظهر ماي في المقطع وهو يتصفح ما وصفه بأدلة استخدام الذكاء الاصطناعي وسط هتافات وتشجيع من زملائه الخريجين، قبل أن يلتفت إلى الكاميرا قائلاً بحماس: “لننطلق!”.


وأعاد الفيديو الجدل حول حدود استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم، وسط مخاوف متزايدة من تأثيرها على النزاهة الأكاديمية وطرق التقييم داخل الجامعات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس هيئة الأركان المشتركة يكرم الفائزين في مسابقة العلوم النووية الأردنية

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يكرم الفائزين في مسابقة العلوم النووية الأردنية

الأوقاف تكشف تفاصيل خطة شاملة لخدمة الحجاج الأردنيين

أخبار محلية الأوقاف تكشف تفاصيل خطة شاملة لخدمة الحجاج الأردنيين

الأردن يوقع اتفاقيات تمويل جديدة بقيمة 135 مليون يورو

أخبار محلية الأردن يوقع اتفاقيات تمويل جديدة بقيمة 135 مليون يورو

آثار الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد الغارة الإسرائيلية أمس

عربي ودولي بالصور .. آثار الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد الغارة الإسرائيلية أمس

هاني شاكر

فن ومشاهير أمنية لم تتحقق لـ هاني شاكر قبل رحيله

بيان من وزارة الصحة حول حالات التسمم في مدرسة اربد

أخبار محلية بيان من وزارة الصحة حول حالات التسمم في مدرسة اربد

كيف تساعدين طفلك قبل الامتحانات؟

منوعات كيف تساعد طفلك قبل الامتحانات؟

الجيش والأمن العام يؤجلان أقساط السُلف لشهر أيار بمناسبة عيد الأضحى

أخبار محلية الجيش والأمن العام يؤجلان أقساط السُلف لشهر أيار بمناسبة عيد الأضحى



 
 






الأكثر مشاهدة

 