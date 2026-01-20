كاميرا توثّق اعتداء طالب ابن مسؤول على زميله بكرسي في الصين

وباشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادثة، وسط مطالب بمحاسبة المتورطين وتطبيق القوانين دون تمييز.
الصين 🇨🇳 — سحاب | sahab (@sahabnews1) January 19, 2026
🔞🔞🔞🔞🔞
كاميرا المراقبة ترصد لحظة إعتداء طالب إبن مسؤول على طالب آخر بضربه من الخلف بكرسي 🪑 pic.twitter.com/MO4qPPCsJi
