كاميرا توثّق اعتداء طالب ابن مسؤول على زميله بكرسي في الصين

الوكيل الإخباري- وثّقت كاميرات المراقبة داخل مؤسسة تعليمية في الصين اعتداء طالب، يُقال إنه ابن مسؤول، على زميله بضربه بكرسي من الخلف، ما أثار موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان



وباشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادثة، وسط مطالب بمحاسبة المتورطين وتطبيق القوانين دون تمييز.