الثلاثاء 2026-01-20 11:06 ص

كاميرا توثّق اعتداء طالب ابن مسؤول على زميله بكرسي في الصين

الثلاثاء، 20-01-2026 09:34 ص

الوكيل الإخباري- وثّقت كاميرات المراقبة داخل مؤسسة تعليمية في الصين اعتداء طالب، يُقال إنه ابن مسؤول، على زميله بضربه بكرسي من الخلف، ما أثار موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وباشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادثة، وسط مطالب بمحاسبة المتورطين وتطبيق القوانين دون تمييز.

 

 

 
 


ب

