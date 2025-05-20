كان على متنها 199 راكباً.. رحلة تحلّق بدون طيار لـ10 دقائق في إسبانيا

تم تحويل مسار الرحلة إلى مدريد حيث هبطت الطائرة بسلام، وتم نقل مساعد الطيار للمستشفى. التحقيقات أظهرت أن الحادث كان نتيجة حالة عصبية غير مكتشفة، وتم تعليق شهادته الطبية.
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