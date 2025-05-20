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كان على متنها 199 راكباً.. رحلة تحلّق بدون طيار لـ10 دقائق في إسبانيا

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تعبيرية
 
الثلاثاء، 20-05-2025 12:50 م

الوكيل الإخباري-   في حادث استثنائي على متن رحلة لوفتهانزا من فرانكفورت إلى إشبيلية يوم 17 فبراير 2024، فقد مساعد الطيار وعيه بينما كان الربان خارج قمرة القيادة. الطائرة كانت تقل 199 راكبًا و6 أفراد طاقم، واستمرت في التحليق بفضل نظام الطيار الآلي، لكن مساعد الطيار تسبّب في تشغيل غير مقصود لأجهزة التحكم. بعد محاولات فاشلة للدخول إلى القمرة، استخدم الربان رمز الطوارئ للدخول واستعادة السيطرة.

تم تحويل مسار الرحلة إلى مدريد حيث هبطت الطائرة بسلام، وتم نقل مساعد الطيار للمستشفى. التحقيقات أظهرت أن الحادث كان نتيجة حالة عصبية غير مكتشفة، وتم تعليق شهادته الطبية.

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منوعات كان على متنها 199 راكباً.. رحلة تحلّق بدون طيار لـ10 دقائق في إسبانيا



 
 





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