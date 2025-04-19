السبت 2025-04-19 09:30 ص
 

كدمة غامضة على يد ترامب تعود للظهور وتثير التساؤلات مجددا - صورة

قغا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
السبت، 19-04-2025 09:08 ص

الوكيل الإخباري-   عادت الكدمة الغامضة في يد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليمنى إلى الواجهة، بعد أن ظهرت بشكل واضح خلال مراسم تسليمه جائزة القائد الأعلى للقوات المسلحة لفريق كرة القدم التابع لأكاديمية البحرية الأميركية.

اضافة اعلان


وقد لوحظت الكدمة لأول مرة في تشرين الأول الماضي، عندما غادر ترامب الحملة الانتخابية مؤقتًا وظهر في حفل عشاء "أل سميث" في مانهاتن. منذ ذلك الحين، أثارت تكرار ظهور الكدمة العديد من التساؤلات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صحة ترامب.


في شباط الماضي، حين تم طرح سؤال حول الكدمة على مسؤول في البيت الأبيض، أوضح أن السبب قد يكون كثرة المصافحات التي يجريها ترامب مع الجمهور خلال مهامه العامة والحملات الانتخابية.

 

وأضاف المسؤول أن هذه التفاعلات المتكررة قد تترك أثرًا جسديًا.


من جهة أخرى، ذكر طبيب احتمالًا آخر، مشيرًا إلى أن الكدمة قد تكون ناتجة عن إصابة بسيطة مثل اصطدام اليد بجسم صلب أو بسبب إجراء طبي بسيط مثل سحب دم.

 


Image1_4202519981563792677.jpg 

 

لبنان 24

 
gnews

أحدث الأخبار

لالر

طب وصحة مع اقتراب الامتحانات.. استشاري يوضح أسباب النسيان ويقدم نصائح لتعزيز التركيز

برؤ

طب وصحة فئات ممنوعة من تناول كبدة الدجاج والقوانص

امطار الخير تتساقط بغزارة وسط مكة

عربي ودولي مهم من وزارة الحج والعمرة السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج

اى

المرأة والجمال 5 مكملات غذائية لتعزيز ترطيب البشرة وصحتها

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عربي ودولي عراقجي يصل إلى روما لحضور الجولة الثانية من المحادثات مع الولايات المتحدة

قغا

منوعات كدمة غامضة على يد ترامب تعود للظهور وتثير التساؤلات مجددا - صورة

قصف على غزة

فلسطين شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينتي خان يونس وغزة

لقبي

منوعات بطاقة يانصيب فازت بـ7 ملايين دولار في بريطانيا.. لكن صاحبها مختفٍ



 
 





الأكثر مشاهدة