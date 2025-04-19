كدمة غامضة على يد ترامب تعود للظهور وتثير التساؤلات مجددا - صورة

الوكيل الإخباري- عادت الكدمة الغامضة في يد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليمنى إلى الواجهة، بعد أن ظهرت بشكل واضح خلال مراسم تسليمه جائزة القائد الأعلى للقوات المسلحة لفريق كرة القدم التابع لأكاديمية البحرية الأميركية.

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وقد لوحظت الكدمة لأول مرة في تشرين الأول الماضي، عندما غادر ترامب الحملة الانتخابية مؤقتًا وظهر في حفل عشاء "أل سميث" في مانهاتن. منذ ذلك الحين، أثارت تكرار ظهور الكدمة العديد من التساؤلات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صحة ترامب.



في شباط الماضي، حين تم طرح سؤال حول الكدمة على مسؤول في البيت الأبيض، أوضح أن السبب قد يكون كثرة المصافحات التي يجريها ترامب مع الجمهور خلال مهامه العامة والحملات الانتخابية.

وأضاف المسؤول أن هذه التفاعلات المتكررة قد تترك أثرًا جسديًا.



من جهة أخرى، ذكر طبيب احتمالًا آخر، مشيرًا إلى أن الكدمة قد تكون ناتجة عن إصابة بسيطة مثل اصطدام اليد بجسم صلب أو بسبب إجراء طبي بسيط مثل سحب دم.



