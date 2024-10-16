"كرات سوداء غامضة" تغلق شاطئاً في سيدني

الوكيل الإخباري- في أعقاب ظهور كرات "سوداء غامضة"، أعلن مسؤولون إغلاق شاطئ شهير في شرقي مدينة سيدني الأسترالية حتى إشعار آخر.

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وبحسب بيان صادر عن مجلس مدينة راندويك، قام رجال الإنقاذ بتنظيف شاطئ كوجي، الذي يحظى بشعبية بين الرحالة، بعد ظهور "حطام غامض أسود اللون على شكل كرات جرفتها المياه على طول الشاطئ". وأضاف البيان: "في هذه المرحلة، من غير المعروف ما هي المادة، ومع ذلك، قد تكون "كرات القطران" التي تتشكل عندما يتلامس الزيت مع الحطام والماء، وعادة ما تكون نتيجة لانسكابات النفط أو تسربه".



وقالت السلطات إن مسؤولي البيئة جمعوا عينات يجري حالياً اختبارها، وأضافت أنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لإزالة "الكرات السوداء" بأمان، كما نصحت السكان بتجنب الشاطئ حتى إشعار آخر.



وقال عالم الأحياء البحرية لورانس شليبك لصحيفة "ديلي ميل" أستراليا اليوم الأربعاء: "إنها تبدو مثل كرات القطران أو كرات الزيت".



وأضاف شليبك "أن هذه الحالة تحدث عندما يكن هناك بقعة زيتية أو تسرب للنفط، ويمكن أن يكون من مصادر من صنع الإنسان، ويمكن أن يكون أيضاً من مصادر طبيعية".



وقال: "هذه الأشياء تبقى في الماء لفترة طويلة، وتتخثر حول قطعة صغيرة من الحطام، سواء كانت قطعة من البلاستيك أو عصا أو شيء من هذا القبيل، وتتجمع حول أحد هذه الأشياء وبعد ذلك، من خلال العواصف أو التيارات، يمكنهم الانجراف إلى الشاطئ، لذا كان من الممكن أن يسافروا لفترة طويلة ويمكن أن يأتوا من مسافة طويلة".