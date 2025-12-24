كسر في العمود الفقري.. شقيقة ميسي تتعرض لحادث سير يؤجل زفافها

ووفقًا لوسائل إعلام عالمية، فقدت ماريا سول السيطرة على سيارتها واصطدمت بجدار، ما تسبب في كسور بالعمود الفقري والكعب والمعصم، إضافة إلى حروق تحتاج لعلاج متخصص. وأكدت مصادر أرجنتينية أن حالتها مستقرة وتجاوزت مرحلة الخطر.
وأشار التقرير إلى أن الحادث أدى إلى تأجيل زفافها، الذي كان مقررًا مطلع يناير المقبل في روزاريو بالأرجنتين، إلى أجل غير مسمى، بسبب حاجتها لفترة تعافٍ طويلة.
وتحرص العائلة حاليًا على دعمها، مؤكدة أن صحتها وتعافيها أولوية، على أن يُحدَّد موعد جديد للزفاف بعد انتهاء العلاج.
