الأربعاء 2025-12-24 03:56 م

كسر في العمود الفقري.. شقيقة ميسي تتعرض لحادث سير يؤجل زفافها

لال
ميسي وشقيقته
الأربعاء، 24-12-2025 02:12 م

الوكيل الإخباري-   أُصيبت ماريا سول ميسي، شقيقة نجم كرة القدم العالمي ليونيل ميسي، في حادث سير خطير بمدينة ميامي، أسفر عن كسور وحروق استدعت تدخلاً طبيًا عاجلًا وبرنامج علاج وتأهيل طويل.

اضافة اعلان


ووفقًا لوسائل إعلام عالمية، فقدت ماريا سول السيطرة على سيارتها واصطدمت بجدار، ما تسبب في كسور بالعمود الفقري والكعب والمعصم، إضافة إلى حروق تحتاج لعلاج متخصص. وأكدت مصادر أرجنتينية أن حالتها مستقرة وتجاوزت مرحلة الخطر.


وأشار التقرير إلى أن الحادث أدى إلى تأجيل زفافها، الذي كان مقررًا مطلع يناير المقبل في روزاريو بالأرجنتين، إلى أجل غير مسمى، بسبب حاجتها لفترة تعافٍ طويلة.


وتحرص العائلة حاليًا على دعمها، مؤكدة أن صحتها وتعافيها أولوية، على أن يُحدَّد موعد جديد للزفاف بعد انتهاء العلاج.

 

24 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

غ

فيديو منوع معلم رياضيات يتحدى طلابه باختبار ذكاء بسيط… وهذه النتيجة

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

سي

فيديو منوع متداول من إحدى الدول: ردة فعل صادمة لصاحب مطعم بعد قيام أحد الزبائن بإهانة عامل لديه

ف

فيديو منوع متداول من الصين: عشرات الآلاف من الشباب أصبحوا بلا مأوى بعد إدراجهم في القائمة السوداء لنظام الائتمان الاجتماعي، ما حرمهم من البنوك والوظائف والسكن 💔

ل

فيديو منوع لحظة مذهلة في الطبيعة: مصوّر يوثّق مشهدًا نادرًا لأم دب تركض وصغارها على ظهرها

لالا

فيديو منوع لفتة إنسانية: شاب يخفف تعب عامل نظافة بطريقته الخاصة

علم الأردن

أخبار محلية الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف عناصر من الشرطة الباكستانية

اى

فيديو منوع شخص يشارك: "فقط مواليد التسعينات يفهمون هذه الأغنية" 🥹



 






الأكثر مشاهدة