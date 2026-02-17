الثلاثاء 2026-02-17 02:47 م

كشف سر الأشخاص القادرين على تمييز الوجوه الحقيقية من الذكاء الاصطناعي

تعبيرية
 
الثلاثاء، 17-02-2026 12:41 م
الوكيل الإخباري-   مع انتشار الصور المفبركة والمولَّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي على وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح التمييز بين الصور الحقيقية والمزيّفة مهارة أساسية في عصر التضليل الرقمي.اضافة اعلان


وكشفت دراسة حديثة وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس"، أن قدرة الشخص على تمييز الأشياء المتشابهة بصريًا تعد العامل الأكثر أهمية في التنبؤ بمن يستطيع اكتشاف الوجه المزيّف. فالأشخاص الذين يمتلكون قدرة بصرية قوية يجدون الأمر أسهل عند التفريق بين الوجه الحقيقي والمولّد بالذكاء الاصطناعي، مقارنة بعوامل أخرى مثل مستوى الذكاء أو الخبرة التقنية.

وقالت إيزابيل غوتييه، أستاذة علم النفس: "تبرز نتائج الدراسة أن القدرة البصرية العامة تساعد الناس على مواجهة التحديات الجديدة، بما في ذلك تلك التي يولّدها الذكاء الاصطناعي. وحتى الذكاء العام أو الخبرة التقنية لا يضمنان الحكم بدقة على ما إذا كان الوجه حقيقيًا أو مولّدًا."

وطور الباحثون اختبارًا جديدًا أسموه "التعرف على الوجه بواسطة الذكاء الاصطناعي"، وهو أول أداة لقياس الفروق الفردية في هذه المهارة.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يمتلكون مهارات قوية في التعرف على الأشياء يتفوقون باستمرار في تحديد الصور المولّدة، مع ثبات أدائهم عند إعادة الاختبار.
 
 


