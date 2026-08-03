كلاب تتنافس في بطولة العالم لركوب الأمواج بكاليفورنيا - صور

الوكيل الإخباري- تحولت شواطئ باسيفيكا شمال ولاية كاليفورنيا الأميركية إلى ساحة منافسة غير تقليدية، بعدما استضافت الدورة العاشرة من بطولة العالم السنوية لركوب الأمواج للكلاب، وسط حضور جماهيري كبير.

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وشهدت البطولة مشاركة كلاب من سلالات وأحجام مختلفة، تنافست على ركوب الأمواج وفق معايير شملت مدة البقاء على لوح التزلج، وحجم الموجة، ومستوى الثقة أثناء الأداء، قبل التأهل إلى المنافسة على الجائزة الكبرى.



وارتدت الكلاب سترات نجاة واستخدمت ألواح تزلج مخصصة، فيما رافقها أصحابها لاختيار التوقيت المناسب لدخول الأمواج، وسط أجواء رياضية وترفيهية.



كما تضمنت الفعالية مسابقات جماعية جمعت أكثر من كلب على لوح واحد، وأخرى بمشاركة الكلاب والبشر، إلى جانب أنشطة لتبني الحيوانات الأليفة وجمع التبرعات لصالح جمعيات خيرية تعنى بالحيوانات.



ومن أبرز المشاركين الكلب راستي، الذي بدأ ممارسة ركوب الأمواج بعمر أربعة أشهر، وحقق حينها المركز الثالث، قبل أن تتحول الرياضة إلى شغف دائم يجمعه بصاحبته.