كلاسيكو "الريال والبرشا" يتحول إلى مأساة في دولة عربية! - فيديو

في بغداد، توفي مشجع لبرشلونة بأزمة قلبية أثناء متابعة المباراة، بعد تقدم ريال مدريد في النتيجة، قبل أن يفوز برشلونة لاحقًا 4-3.
وفي البصرة، أُصيب مشجع لريال مدريد برصاصة في القلب بعد جدال حول نتيجة اللقاء، وحالته حرجة.
أما الحادث الثالث، فوقع في بغداد أيضًا، حيث اندلعت مشاجرة جماعية تطورت لاستخدام السلاح، على خلفية المباراة.
تُعد مباريات الكلاسيكو من أكثر الأحداث الرياضية إثارة في العراق، لكن هذه الليلة تحوّلت إلى مأساة بسبب التعصب الرياضي.
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