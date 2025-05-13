الثلاثاء 2025-05-13 01:17 م
 

كلاسيكو "الريال والبرشا" يتحول إلى مأساة في دولة عربية! - فيديو

خمخم
تعبيرية
 
الثلاثاء، 13-05-2025 10:08 ص

الوكيل الإخباري- شهد العراق أحداثًا مأساوية تزامنت مع مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، حيث أسفرت ثلاث حوادث منفصلة عن وفاة شاب وإصابة اثنين آخرين.

اضافة اعلان


في بغداد، توفي مشجع لبرشلونة بأزمة قلبية أثناء متابعة المباراة، بعد تقدم ريال مدريد في النتيجة، قبل أن يفوز برشلونة لاحقًا 4-3.


وفي البصرة، أُصيب مشجع لريال مدريد برصاصة في القلب بعد جدال حول نتيجة اللقاء، وحالته حرجة.
أما الحادث الثالث، فوقع في بغداد أيضًا، حيث اندلعت مشاجرة جماعية تطورت لاستخدام السلاح، على خلفية المباراة.


تُعد مباريات الكلاسيكو من أكثر الأحداث الرياضية إثارة في العراق، لكن هذه الليلة تحوّلت إلى مأساة بسبب التعصب الرياضي.

 

 

Image1_52025131064926819328.jpg

 

لبنان 24 

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية الزراعة: حملة وطنية للإدارة المتكاملة لأشجار الزيتون

علم السعودية

عربي ودولي السعودية تحذر من محاولات الحج بلا تصريح

جانب من استقبال ترامب في السعودية

عربي ودولي فيديو - الخيول العربية ترافق موكب ترامب في قصر اليمامة

ل

نعـي فـاضل الأستاذ والمربي الفاضل علي خضر أبو حماد في ذمة الله

جانب من اللقاء

أخبار محلية وزيرة النقل تبحث مع السفير التركي سبل تعزيز التعاون في قطاع النقل

الدكتور محمد الحاج خليل (أبو إياد) رحمه الله

نعـي فـاضل الدكتور محمد الحاج خليل "أبو إياد" في ذمة الله

جانب من الاجتماع

أخبار محلية 10.7 مليون إيرادات العقبة الخاصة حتى نهاية آذار

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية افتتاح معرض الأعمال الإنتاجي لطلبة التعليم المهني في العقبة



 
 





الأكثر مشاهدة