كلبة بتركيا تذهل العالم بنقل جروها إلى الطبيب البيطري بنفسها! (فيديو)

مشهد مؤثر في تركيا.. كلبة توصل جروها -الذي توقف قلبه بسبب البرد- إلى الطبيب البيطري#فيديو #منوع #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/CqX0WbTgOH— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 18, 2025
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