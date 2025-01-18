كلبة بتركيا تذهل العالم بنقل جروها إلى الطبيب البيطري بنفسها! (فيديو)

الوكيل الإخباري- في تصرف مؤثر، قامت كلبة بنقل جروها إلى عيادة طبيب بيطري في تركيا بعد توقف قلبه بسبب البرد الشديد.

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وأظهر مقطع فيديو نُشر عبر منصة "بلينكس" الرابط العاطفي القوي بين الكلبة وجروها، مما أثار إعجاب رواد الإنترنت وحمل مشاعر الإنسانية التي تعكسها الحيوانات في مواقف كهذه.

#منوع #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/CqX0WbTgOH مشهد مؤثر في تركيا.. كلبة توصل جروها -الذي توقف قلبه بسبب البرد- إلى الطبيب البيطري #فيديو January 18, 2025