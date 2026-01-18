الأحد 2026-01-18 03:39 م

كلب صيني يرفض الطعام حزناً على مالكه

كلب يُدعى "آه وانغ"
 
الأحد، 18-01-2026 01:45 م

الوكيل الإخباري-   أصبح كلب «آه وانغ» في شنغهاي رمزًا للوفاء بعد وفاة صاحبه السيد غاو، حيث ظل ينتظر عودته يوميًا، رافضًا الطعام والشراب.

اختفى الكلب مؤقتًا في 6 يناير، وعُثر عليه لاحقًا مرتجفًا وحزينًا في منطقة عشبية. وأكد المسؤولون أنه يعاني اضطرابًا نفسيًا، وعُرض عليه التبني لمنحه منزلًا دافئًا.


القصة ذكّرت الكثيرين بفيلم Hachi: A Dog’s Tale المستوحى من واقعة حقيقية في اليابان.

 

ارم نيوز 

 
 


