كلب صيني يرفض الطعام حزناً على مالكه

اختفى الكلب مؤقتًا في 6 يناير، وعُثر عليه لاحقًا مرتجفًا وحزينًا في منطقة عشبية. وأكد المسؤولون أنه يعاني اضطرابًا نفسيًا، وعُرض عليه التبني لمنحه منزلًا دافئًا.
القصة ذكّرت الكثيرين بفيلم Hachi: A Dog’s Tale المستوحى من واقعة حقيقية في اليابان.
