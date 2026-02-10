الثلاثاء 2026-02-10 11:49 ص

كلب مسعور يعقر 13 شخصا في مصر

كلب مسعور يعقر 13 شخصا في مصر
تعبيرية
 
الثلاثاء، 10-02-2026 10:27 ص
الوكيل الإخباري-   ما زالت تتواصل ظاهرة عقر الكلاب في مصر، حيث شهدت قرية بمحافظة كفر الشيخ شمال البلاد واقعة عقر جماعي.اضافة اعلان


في التفاصيل، عقر كلب مسعور 13 شخصاً من أبناء قرية غرب تيرة التابعة لمركز الحامول، أغلبهم من الأطفال، في هجوم شرس وقع بالقرب من مسجد القرية مما استدعى استنفاراً طبياً لنقل المصابين وإنقاذ حياتهم في مستشفى بلطيم التخصصي.



واستقبل المستشفى المصابين الذين تنوعت إصاباتهم ما بين جروح شديدة في الجسد والأذن والساقين والذراعين فيما يجري اتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة تجاههم.

تأتي هذه الواقعة بعد ساعات مع هجوم وحشي آخر شهدته مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، حيث التهمت كلاب ضالة أجزاءً من جسد طفل، مما دفع محافظ جنوب سيناء اللواء خالد مبارك للقيام بزيارة عاجلة لمجمع الفيروز الطبي بالطور للاطمئنان على استقرار حالة الطفل.

استراتيجية لتحجيم الكارثة
وكانت أحدث البيانات الصادرة عن قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة قد كشف عن تجاوز حالات الإصابة بعقر الكلاب والقطط 1.2 مليون حالة على مستوى الجمهورية بحلول عام 2025.

وأكدت وزارة الصحة أن استراتيجية المواجهة الاستباقية نجحت في تحجيم الكارثة عبر التوسع في توفير الأمصال واللقاحات بكافة المحافظات.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

المرأة والجمال حقائب الشمواه تتصدّر موضة هذا الشتاء

اقتراح نيابي لتعديل التعرفة الكهربائية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين

شؤون برلمانية اقتراح نيابي لتعديل التعرفة الكهربائية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين

تعبيرية

طب وصحة وداعاً للضغط المرتفع.. 6 خطوات قد تغنيك عن زيارة الطبيب

رابط خطير بين السمنة والعدوى.. هذا ما كشفته الدراسات

طب وصحة رابط خطير بين السمنة والعدوى.. هذا ما كشفته الدراسات

ا

أخبار محلية الأردن يحقق تقدما على مؤشر مدركات الفساد 2025

عبد.. لاي ساعه اضل شابكة اليوم

تكنولوجيا وداعاً للكاميرات الاحترافية؟ "أبل" تفاجئ العالم بتقنية مذهلة في "آيفون 18 برو"

الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا غدا بشأن القرارات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

عربي ودولي الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا غدا بشأن القرارات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

ب

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين "الحسين للسرطان" والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي



 






الأكثر مشاهدة