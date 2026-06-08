كلب مشهور يتابعه 1.5 مليون شخص يُسرق ويُباع مقابل 26 دولارا فقط في الصين

07:05 م

الوكيل الإخباري- تحوّلت قصة كلب شهير في الصين إلى قضية أثارت موجة واسعة من الغضب والتعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سرقته من مزرعة عائلته وبيعه بمبلغ لا يتجاوز 26 دولاراً قبل أن يُذبح في اليوم نفسه. اضافة اعلان





ويحظى الكلب "تشوتو"، البالغ من العمر 8 سنوات والمنتمي إلى فصيلة بوردر كولي، بمتابعة أكثر من 1.5 مليون شخص عبر منصة "دويين" الصينية.



وبحسب تقارير إعلامية، كان مالكه، وهو مؤثر صيني في مجال السفر، قد تركه لدى والديه أثناء سفره، قبل أن تُظهر كاميرات المراقبة رجلاً وامرأة يأخذانه من المزرعة على متن دراجة كهربائية.



وأبلغت العائلة السلطات فور اكتشاف اختفاء الكلب، كما عرضت مكافأة للمساعدة في العثور عليه.



وبعد عودة المالك، تمكن من تعقب المشتبه بهما في قرية مجاورة، حيث أقرا ببيع الكلب إلى تاجر مقابل 180 يواناً (نحو 26 دولاراً)، مدّعين أنهما اعتقدا بأنه كلب ضال.



وتبين لاحقاً أن الكلب أُعيد بيعه إلى أحد المطاعم، حيث تم ذبحه في اليوم ذاته، فيما أكد المالك أن قيمته الفعلية تتجاوز 10 آلاف دولار.



وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بمحاسبة المتورطين وتشديد القوانين المتعلقة بحماية الحيوانات الأليفة.





