كلب هاسكي ينقذ طفلًا من هجوم دب في أمريكا - فيديو

وأظهر فيديو للمراقبة الدب وهو يقترب من الطفل، قبل أن يتدخل الكلب سريعًا ويهاجمه، حيث قفز على ظهره وعضّه حتى ابتعد عن المكان، ما سمح للطفل بالفرار إلى الأمان.
وقال مالك الكلب، جيف تازارا، إن شجاعته لم تفاجئه، مشيرًا إلى أنه اعتاد حماية أطفاله، وقرر مكافأته بشريحة لحم تقديرًا لدوره. فيما أكد خبير في الحياة البرية أن تدخل الكلب كان سببًا في انسحاب الدب، لكنه حذّر من أن مثل هذه المواجهات قد تكون خطيرة، داعيًا إلى مراقبة الكلاب في مناطق انتشار الدببة.
The owner said he would reward the protective dog with a T-bone steak. https://t.co/0xm9lkLnqw pic.twitter.com/ut0ay7ExFb
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