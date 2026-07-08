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كلب هاسكي ينقذ طفلًا من هجوم دب في أمريكا - فيديو

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تعبيرية
 
الأربعاء، 08-07-2026 09:11 ص

الوكيل الإخباري-   تحوّل كلب من فصيلة "هاسكي" إلى بطل في عائلة أمريكية، بعدما أنقذ طفلًا صغيرًا من هجوم دب قرب منزلهم في مدينة تورينغتون بولاية كونيتيكت الأمريكية.

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وأظهر فيديو للمراقبة الدب وهو يقترب من الطفل، قبل أن يتدخل الكلب سريعًا ويهاجمه، حيث قفز على ظهره وعضّه حتى ابتعد عن المكان، ما سمح للطفل بالفرار إلى الأمان.


وقال مالك الكلب، جيف تازارا، إن شجاعته لم تفاجئه، مشيرًا إلى أنه اعتاد حماية أطفاله، وقرر مكافأته بشريحة لحم تقديرًا لدوره. فيما أكد خبير في الحياة البرية أن تدخل الكلب كان سببًا في انسحاب الدب، لكنه حذّر من أن مثل هذه المواجهات قد تكون خطيرة، داعيًا إلى مراقبة الكلاب في مناطق انتشار الدببة.

 

 
 


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