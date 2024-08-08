كلب يتسبب بحريق منزل في أمريكا - فيديو

ووفقا لآندي ليتل، مسؤول المعلومات العامة في إدارة إطفاء تولسا: "كان من الممكن أن تكون النتيجة أسوأ بكثير إذا لم تكن هناك وسيلة للهروب أو إذا كانت الأسرة نائمة في ذلك الوقت".
وأضاف ليتل أن بطاريات الليثيوم أيون مفيدة لشحن الأجهزة المحمولة لأنها تخزن "كمية كبيرة من الطاقة في مساحة صغيرة. ويحتفظ العديد من الأفراد بهذه البطاريات داخل منازلهم، دون أن يدركوا المخاطر المحتملة التي تشكلها. ومن الضروري الالتزام بإرشادات الشركات المصنعة عند استخدام بطاريات الليثيوم أيون، واستخدام الشواحن المعتمدة فقط وتخزينها بعيدا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة".
وتوصي الوكالة الوطنية للحماية من الحرائق جميع مستخدمي بطاريات الليثيوم أيون بالتوقف عن شحن أجهزتهم عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل.
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