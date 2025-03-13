 
الخميس 2025-03-13 02:47 م
 

كلب يطلق النار على صاحبه وهو نائم في أمريكا

6غ
تعبيرية
 
الخميس، 13-03-2025 01:40 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت الشرطة الأمريكية يوم الأربعاء عن حادثة غريبة في مدينة ممفيس بولاية تينيسي، حيث أصيب رجل بطلق ناري بعدما قفز كلبه من على سريره وأدى بالصدفة إلى إطلاق مسدس كان محشواً.

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وأوضح التقرير أن الرجل كان نائماً بجانب شريكته عندما أطلق عليه الكلب النار، مما أسفر عن إصابته بجرح في فخذه الأيسر، وتمت معالجته في المستشفى.


وبحسب الشرطة، فإن الكلب المدعو "أوريو"، وهو كلب بيتبول عمره عام واحد، قد علق مخلبه في واقي الزناد أثناء قفزه، ما أدى إلى الضغط على الزناد وإطلاق النار.


ولم يحدد التقرير نوع السلاح المستخدم في الحادث، وتم تسجيل الحادثة على أنها "إصابة عرضية".

 

لبنان 24

 
 
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