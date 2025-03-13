كلب يطلق النار على صاحبه وهو نائم في أمريكا

وبحسب الشرطة، فإن الكلب المدعو "أوريو"، وهو كلب بيتبول عمره عام واحد، قد علق مخلبه في واقي الزناد أثناء قفزه، ما أدى إلى الضغط على الزناد وإطلاق النار.
ولم يحدد التقرير نوع السلاح المستخدم في الحادث، وتم تسجيل الحادثة على أنها "إصابة عرضية".
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