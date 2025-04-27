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كلمات مؤثرة .. الرسالة الأخيرة للمتنمرين من مدون مصري قبل وفاته

شريف نصار رحمه الله
شريف نصار رحمه الله
 
الأحد، 27-04-2025 07:43 ص
الوكيل الإخباري-   توفي المدون المصري المعروف على موقع تيك توك، شريف نصار، الجمعة، في وقت قصير بعد موجة من "التنمر والسخرية" تعرض لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان


ونشر خبر وفاته زوج شقيقته عبر صفحته على فيسبوك، الجمعة، دون أن يربط بين وفاته وبين موجة التنمر.

وكتب: "توفي إلى رحمة الله شقيق زوجتي وصديقي محمد نصار. لله الأمر من قبل ومن بعد، ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم".

كان نصار قد تعرض خلال الأيام الأخيرة لموجة من السخرية والانتقادات اللاذعة من مستخدمي وسائل التواصل، بسبب بعض مقاطع الفيديو التي نشرها.

وزعم مستخدمون أن الراحل توفي متأثرًا بما تعرض له من تنمر وسخرية، وهو ما لم يؤكده زوج شقيقته، نصار.

وجّه نصار في مقطع فيديو نشره عبر منصة تيك توك قبل وفاته بأيام رسالة لمن تنمروا عليه قائلًا: "إلى من تعمدوا إحزاني ومضايقتي أنا وأهلي بالتنمر عليّ وعلى فيديوهاتي، على وسائل التواصل الاجتماعي: حسبي الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله".

وتابع: "سيسخر الله لكم من يضيق صدوركم ويؤذي قلوبكم ولو بعد حين".

ووجّه رسالة إلى نفسه: "لا تتعمد إحزان أحد، وقاتل بشرف ولا تمت مقهورًا أو ذليلًا، لا تمت إلا محاربًا واقفًا شامخ الرأس منتصب القامة عالي المقام".

سكاي نيوز
 
gnews

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