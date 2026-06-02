كلمة على جهاز بلوتوث تعيد طائرة أمريكية أدراجها في منتصف الرحلة

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، أقلعت الطائرة من مطار نيوارك نحو الساعة السادسة مساءً، قبل أن تعود وتهبط في المطار نفسه قرابة الساعة التاسعة والنصف مساءً، إثر الاشتباه بوجود تهديد أمني.
وأشارت الصحيفة إلى أن طاقم الطائرة طلب من الركاب إيقاف تشغيل أجهزة البلوتوث، إلا أن جهازين ظلا قيد التشغيل، ما دفع السلطات إلى التعامل مع الموقف بجدية.
وتبين لاحقاً أن مراهقاً يبلغ من العمر 16 عاماً أطلق اسم "قنبلة" على جهاز "Fitbit" الخاص به، الأمر الذي تسبب بحالة من الذعر على متن الطائرة.
وعقب هبوط الطائرة، خضع الركاب لإجراءات تفتيش إضافية، قبل استئناف الرحلة لاحقاً بطاقم جديد.
وذكرت "نيويورك بوست" أنه لم تُوجَّه أي اتهامات للمراهق حتى الآن، فيما يواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) التحقيق في الحادثة.
