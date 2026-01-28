الأربعاء 2026-01-28 01:28 م

كم مرة يجب تغيير فرشاة أسنانك لحماية فمك من البكتيريا؟

الأربعاء، 28-01-2026 01:16 م

الوكيل الإخباري-  قالت جمعية طب الأسنان الأمريكية إن تغيير فرشاة الأسنان كل ثلاثة إلى أربعة أشهر، أو عند ظهور علامات التلف على شعيراتها، ضروري لضمان تنظيف فعال وحماية اللثة والأسنان من البلاك والبكتيريا.

وأوضحت طبيبة الأسنان سونوكو ناكاساتو أن الفرشاة القديمة تتحول إلى بيئة خصبة للبكتيريا، حتى بعد شطفها، ما قد يعيد الأمراض مثل الإنفلونزا أو التهاب الحلق إلى المستخدم. وأشارت إلى أن الشعيرات المهترئة تقلل فعالية التنظيف، مما قد يسبب تآكل المينا، انحسار اللثة، فقدان بياض الأسنان وزيادة خطر التسوس.


وأكدت أن هذه التوصية تشمل الفرشاة الكهربائية أيضاً، إذ يجب تغيير رؤوسها بنفس وتيرة الفرشاة التقليدية. ونصحت ناكاساتو بالاحتفاظ بالفرشاة في وضع رأسي لتجف جيداً، وعدم تخزينها في علبة مغلقة، وشطفها بعد كل استخدام، وتجنب الضغط الزائد أثناء تنظيف الأسنان.


وأشارت إلى إمكانية تذكير المستخدمين بموعد الاستبدال عبر التقويم أو ضبط التنبيه على الهاتف، لضمان الحفاظ على صحة الفم والأسنان.

 
 


