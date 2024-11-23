كم من المال قد توفر إن أصبحت نباتياً؟

الوكيل الإخباري- كشف علماء من لجنة الأطباء للطب المسؤول في الولايات المتحدة عن المبلغ الدقيق الذي يمكن توفيره عند التحول إلى نظام غذائي نباتي.

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ووفقًا لحساباتهم، فإن اتباع نظام غذائي نباتي منخفض الدهون قد يوفر للشخص 1.80 دولارًا يوميًا، أي ما يعادل 657 دولارًا سنويًا.



وقالت الدكتورة هانا كاهليوفا، التي قادت الدراسة، لموقع دايلي ميل: "إن النظام الغذائي النباتي لن يوفر المال فحسب، بل يمكن أن ينقذ الأرواح من خلال المساعدة في الوقاية أو تحسين حالات مثل السمنة، ومرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب".



النظام الغذائي المتوسطي

على الجانب الآخر، أظهرت الدراسة أن اتباع النظام الغذائي المتوسطي يزيد التكلفة اليومية للطعام بمقدار 60 سنتًا، أي ما يعادل 219 دولارًا سنويًا.



التأثير الاقتصادي

في دراستهم، حاول الباحثون فهم التأثير الاقتصادي لاتباع ثلاثة أنظمة غذائية شائعة:

النظام الغذائي الأمريكي القياسي.



النظام الغذائي المتوسطي.



النظام الغذائي النباتي منخفض الدهون.



شملت الدراسة 506 مشاركين تم اختيارهم عشوائيًا، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى اتبعت النظام النباتي منخفض الدهون المكون من الفواكه، والخضروات، والحبوب، والبقوليات.



المجموعة الثانية اتبعت النظام الغذائي المتوسطي الذي يركز على الفواكه، والخضروات، والبقوليات، والأسماك، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، وزيت الزيتون البكر الممتاز.



استمرت الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تلاها فترة راحة مدتها 4 أسابيع، ثم تم تبديل المجموعات لمدة 16 أسبوعًا إضافية. وخلال هذه الفترة، سجل المشاركون تفاصيل دقيقة حول إنفاقهم على الطعام.



النتائج

النظام الغذائي النباتي منخفض الدهون:

انخفض إجمالي تكاليف الغذاء بنسبة 19%.

تمثلت المدخرات الأساسية في تقليل تكاليف:

اللحوم: 2.90 دولارًا يوميًا.

منتجات الألبان: 50 سنتًا يوميًا.

الدهون المضافة: 50 سنتًا يوميًا.



على الرغم من زيادة الإنفاق على:

الخضروات: 50 سنتًا يوميًا.

الحبوب: 30 سنتًا يوميًا.

بدائل اللحوم: 50 سنتًا يوميًا، إلا أن المدخرات الإجمالية تفوقت على هذه الزيادات.



النظام الغذائي المتوسطي:

زادت تكاليف الغذاء بنسبة 6%.

حقق نتائج أقل مقارنة بالنظام النباتي في:

فقدان الوزن.

تحسين تكوين الجسم.

زيادة حساسية الأنسولين.

خفض مستويات الكوليسترول.

توصيات الدراسة



علّقت الدكتورة كاهليوفا قائلة:

"نظرًا لأن تكاليف البقالة لا تزال مرتفعة، ينبغي على المستهلكين استبدال اللحوم ومنتجات الألبان بنظام غذائي نباتي منخفض الدهون يعتمد على الفواكه، والخضروات، والحبوب، والبقوليات. هذا يمكن أن يساعد في توفير أكثر من 650 دولارًا سنويًا مقارنة بالنظام الأمريكي القياسي، وأكثر من 870 دولارًا مقارنة بالنظام المتوسطي".



أثر النظام الغذائي على البيئة

تأتي هذه الدراسة بالتزامن مع دعوة الخبراء في اسكتلندا لتقليل استهلاك اللحوم، حيث أشار باحثون من جامعة إدنبرة إلى أن تقليص استهلاك لحوم البقر، والضأن، ولحم الخنزير يمكن أن يسهم في تقليل آثار تغير المناخ.



وقال البروفيسور ليندسي جاكس، رئيس قسم الصحة العالمية والتغذية في جامعة إدنبرة:

"ليس هناك شك في أننا بحاجة إلى تعديل أنظمتنا الغذائية لتقليل تأثيرنا على كوكب الأرض".