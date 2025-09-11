الخميس 2025-09-11 11:55 ص
 

كم يبلغ العمر الافتراضي لإطارات سيارتك؟ ومتى ينبغي تغييرها؟

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   تُعد الإطارات من أهم عناصر السلامة في السيارة، إذ تمثل نقطة الاتصال الوحيدة بين المركبة والطريق. ومع أن كثيرين يركزون على ضغط الهواء وعمق النقشة، إلا أن عمر الإطار الزمني لا يقل أهمية، إذ يؤثر بشكل مباشر على الأداء والأمان.

ما العمر الأقصى للإطارات؟
بحسب مجلة السيارات الألمانية "أوتو تسايتونغ":
الإطارات الشتوية: لا تتجاوز 6 سنوات من تاريخ الإنتاج.
الإطارات الصيفية أو متعددة المواسم: يفضل استخدامها لمدة لا تزيد عن 6 إلى 8 سنوات.
حتى الإطارات التي تبدو بحالة جيدة أو لم تُستخدم كثيرًا، تتعرض لتدهور في خصائصها بسبب التغيرات الفيزيائية والكيميائية الناتجة عن التعرض للحرارة، البرودة، الأشعة فوق البنفسجية، والرطوبة. هذا يؤدي إلى تصلب المطاط وضعف التماسك وزيادة مسافة الكبح.

كيف تعرف عمر الإطار؟
تحقّق من رقم DOT الموجود على جانب الإطار داخل إطار بيضاوي.
أول خانتين: رقم الأسبوع
آخر خانتين: سنة التصنيع


📌 مثال:
الرقم 2720 يعني أن الإطار صُنع في الأسبوع 27 من عام 2020.

هل "الإطار الجديد" يعني حديث الصنع؟
ليس بالضرورة.
يسمح ببيع الإطارات حتى 3 سنوات من تاريخ التصنيع على أنها "جديدة تمامًا".
حتى 5 سنوات تُعتبر "جديدة" في السوق.
لكن الأفضل ألا تشتري إطارًا عمره أكثر من سنتين لضمان أفضل أداء.

نصائح للحفاظ على سلامتك:
افحص عمر الإطار عبر رقم DOT قبل الشراء.
استبدل الإطارات بعد 6 سنوات، حتى لو بدا شكلها جيدًا.
خزن الإطارات في مكان بارد وجاف بعيدًا عن الشمس إن لم تكن قيد الاستخدام.
راقب علامات التآكل، والاهتزاز غير الطبيعي، أو التشققات.


- الإطار "الأصغر سناً" = أمان أعلى على الطريق.

 

