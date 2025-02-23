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"كنتاكي فرايد تشيكن" تغادر كنتاكي .. وحاكم الولاية: "أشعر بخيبة أمل"

أحد فروع مطعم «كنتاكي فرايد تشيكن» (KFC)
أحد فروع مطعم «كنتاكي فرايد تشيكن» (KFC)
الأحد، 23-02-2025 12:06 م
الوكيل الإخباري-  ستنتقل شركة الوجبات السريعة العملاقة، التي كانت تُعرف باسم "كنتاكي فرايد تشيكن" (KFC)، والتي أسسها الكولونيل هارلاند ساندرز، إلى بلانو في ولاية تكساس الأمريكية.اضافة اعلان


وقالت شركة "يم براندز"، وهي الشركة المالكة لـ"كيه إف سي" وتمتلك أيضاً "تاكو بيل" و"بيتزا هت"، إن نحو 100 موظف سيتم نقلهم إلى المقر الجديد في الأشهر الستة المقبلة، .

ووفقاً لتقرير صادر عن شركة "سي بي آر إي" للاستثمار في عام 2023، انتقلت العديد من الشركات إلى تكساس في السنوات الأخيرة، بفضل معدل الضرائب المنخفض والبيئة المشجعة على الاستثمار.

وقد سارع حاكم ولاية كنتاكي، آندي بشير، إلى الرد على هذه الأخبار قائلاً: "أشعر بخيبة أمل من هذا القرار، وأعتقد أن مؤسس الشركة سيكون كذلك أيضاً."

وتابع: "اسم هذه الشركة يبدأ باسم كنتاكي، وقد قامت الشركة بتسويق تراث ولايتنا وثقافتها في بيع منتجاتها."

وقالت "يم براندز" إن هذه الخطوة هي جزء من خطط أوسع لإنشاء مقرّين للعلامة التجارية في الولايات المتحدة، الأول في تكساس والآخر في إيرفين بولاية كاليفورنيا.

وقالت الشركة إن إدارة مطاعم "كنتاكي فرايد تشيكن" و"بيتزا هت" ستكون في تكساس، بينما ستبقى إدارة مطاعم "تاكو بيل" و"هابيت برغر آند غريل" في كاليفورنيا. وستحتفظ "يم براندز" و"كيه إف سي" بمكاتب في لويفيل بولاية كنتاكي.

وقال ديفيد غيبس، الرئيس التنفيذي لشركة "يم براندز"، في بيان: "هذه التغييرات ستسمح لنا بتحقيق نمو مستدام، وستساعدنا على خدمة عملائنا وموظفينا وأصحاب الامتياز والمساهمين بشكل أفضل."
تمتد علاقة "كنتاكي فرايد تشيكن" مع ولاية كنتاكي إلى ما يقرب من قرن من الزمان.

في عام 1930، في محطة خدمة في كوربن بولاية كنتاكي، بدأ ساندرز في تقديم الطعام للزبائن، وفقاً لموقع الشركة على الإنترنت.

وأضاف البيان أن هناك الآن أكثر من 24 ألف منفذ بيع لمطاعم "كنتاكي فرايد تشيكن" في أكثر من 145 دولة ومنطقة حول العالم.

الشرق الأوسط
 
gnews

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