كندا: امرأة تنجو من هجوم دب في مشهد صادم - فيديو

ووفقًا لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية، ظهر الدب في منطقة كاناناسكيس وحاول الاقتراب منها عدة مرات، بينما أكدت اللقطات أنها بقيت في مكانها ثم تراجعت ببطء حتى تمكنت من الهرب دون إصابات.
ويحذّر خبراء الحياة البرية من أن الجري في مثل هذه الحالات قد يزيد خطر الهجوم، وينصحون بالتراجع الهادئ واستخدام وسائل الحماية عند الضرورة.
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