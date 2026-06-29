كندا: امرأة تنجو من هجوم دب في مشهد صادم - فيديو

الوكيل الإخباري- نجت امرأة في كندا من هجوم دب رمادي أثناء تنزهها مع كلبها في إقليم ألبرتا غرب كندا، بعدما واجهته بثبات وصراخ وتجنبت الهروب المباشر.



ووفقًا لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية، ظهر الدب في منطقة كاناناسكيس وحاول الاقتراب منها عدة مرات، بينما أكدت اللقطات أنها بقيت في مكانها ثم تراجعت ببطء حتى تمكنت من الهرب دون إصابات.



ويحذّر خبراء الحياة البرية من أن الجري في مثل هذه الحالات قد يزيد خطر الهجوم، وينصحون بالتراجع الهادئ واستخدام وسائل الحماية عند الضرورة.

اضافة اعلان