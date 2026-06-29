الإثنين 2026-06-29 04:21 م

كندا: امرأة تنجو من هجوم دب في مشهد صادم - فيديو

WAD
تعبيرية
 
الإثنين، 29-06-2026 11:09 ص

الوكيل الإخباري-   نجت امرأة في كندا من هجوم دب رمادي أثناء تنزهها مع كلبها في إقليم ألبرتا غرب كندا، بعدما واجهته بثبات وصراخ وتجنبت الهروب المباشر.

ووفقًا لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية، ظهر الدب في منطقة كاناناسكيس وحاول الاقتراب منها عدة مرات، بينما أكدت اللقطات أنها بقيت في مكانها ثم تراجعت ببطء حتى تمكنت من الهرب دون إصابات.

ويحذّر خبراء الحياة البرية من أن الجري في مثل هذه الحالات قد يزيد خطر الهجوم، وينصحون بالتراجع الهادئ واستخدام وسائل الحماية عند الضرورة.

اضافة اعلان

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في الكرك والعقبة

أخبار محلية العيسوي: المبادرات الملكية نهج تنموي يترجم الرؤى الملكية لواقع يلمس أثره المواطن

ي

أخبار محلية "الوطنية للقانون الدولي الإنساني" تعقد اجتماعها السنوي

مجلس النواب

شؤون برلمانية "الصحة النيابية" تبحث تراخيص مزاولة المهنة والاشتراكات النقابية

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

عربي ودولي بزشكيان: اتفقنا مع قطر على إلغاء تجميد 6 مليارات دولار

البيت الأبيض

عربي ودولي البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر سيحضران اجتماعا مع إيران

قالت الشرطة الألمانية الاثنين، إن 5 أشخاص قتلوا في إطلاق نار وقع في بلدة شتاده بشمال البلاد، مشيرة إلى اعتقال رجل مشتبه به. وأضافت أن الدافع وراء الواقعة لم يتضح حتى الآن.

عربي ودولي الشرطة: مقتل 5 في إطلاق نار بشمال ألمانيا

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

أخبار محلية الأردن يعزي ويعرب عن تضامنه مع قطر

بنك الاتحاد يطلق أكاديمية "Rise Future Leaders" لإعداد طلبة المدارس للمستقبل

أخبار الشركات بنك الاتحاد يطلق أكاديمية "Rise Future Leaders" لإعداد طلبة المدارس للمستقبل



 
 






الأكثر مشاهدة

 