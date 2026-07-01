كندا تواجه موجة طقس مزدوجة.. حرارة وفيضانات

ففي تورونتو وأجزاء من أونتاريو وكيبيك، أصدرت وزارة البيئة تحذيرًا من موجة حر، مع توقع ارتفاع درجات الحرارة إلى ما بين 34 و37 درجة مئوية خلال اليومين المقبلين، تزامنًا مع عطلة ومباراة ضمن كأس العالم في تورونتو. كما جرى إنشاء محطات متنقلة لتوزيع المياه في المتنزهات وإطالة ساعات عمل المسابح.
وفي غرب البلاد، تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وارتفاع منسوب المياه في أجزاء من ألبرتا، ما أدى إلى أوامر إخلاء وتقطع السبل بنحو 1500 مخيم في منطقة كاناناسكيس بعد إغلاق الطرق.
كما يُتوقع استمرار هطول أمطار غزيرة على شرق ساسكاتشوان وغرب مانيتوبا خلال الأيام المقبلة، مع تحذيرات من ارتفاع منسوب البحيرات والخزانات واحتمال حدوث فيضانات إضافية.
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