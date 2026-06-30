كندا.. وفاة طفل يبلغ 11 عاماً بداء الكلب بعد ملامسة خفاش

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الوكيل الإخباري- في حادثة مأساوية هي الأولى من نوعها في مقاطعة أونتاريو الكندية منذ نحو ستة عقود، تُوفي طفل يبلغ من العمر 11 عاماً بعد إصابته بداء الكلب (السعار) إثر ملامسته خفاشاً. اضافة اعلان





وتعود التفاصيل إلى استيقاظ الطفل ووجود خفاش على وجهه دون وجود جروح أو خدوش ظاهرة، ما دفع والديه إلى عدم طلب الرعاية الطبية. وبعد 19 يوماً ظهرت عليه أعراض عصبية خطيرة، بينها الخدر والقيء وصعوبة البلع، ليتدهور سريعاً حتى وفاته بعد 17 يوماً في العناية المركزة.



وأوضح الأطباء أن الخفافيش قد تنقل الفيروس عبر خدوش غير مرئية، مؤكدين أن أي تلامس مباشر معها يستدعي علاجاً وقائياً فورياً (PEP). ويُعد داء الكلب مرضاً قاتلاً بمجرد ظهور الأعراض، لكنه قابل للوقاية إذا تم التطعيم فور التعرض.





