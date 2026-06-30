كندا.. وفاة طفل يبلغ 11 عاماً بداء الكلب بعد ملامسة خفاش

وتعود التفاصيل إلى استيقاظ الطفل ووجود خفاش على وجهه دون وجود جروح أو خدوش ظاهرة، ما دفع والديه إلى عدم طلب الرعاية الطبية. وبعد 19 يوماً ظهرت عليه أعراض عصبية خطيرة، بينها الخدر والقيء وصعوبة البلع، ليتدهور سريعاً حتى وفاته بعد 17 يوماً في العناية المركزة.
وأوضح الأطباء أن الخفافيش قد تنقل الفيروس عبر خدوش غير مرئية، مؤكدين أن أي تلامس مباشر معها يستدعي علاجاً وقائياً فورياً (PEP). ويُعد داء الكلب مرضاً قاتلاً بمجرد ظهور الأعراض، لكنه قابل للوقاية إذا تم التطعيم فور التعرض.
-
أخبار متعلقة
-
بريطانيا.. مطاردة طريفة لكلب هارب في مطار هيثرو - فيديو
-
ألمانيا.. هبوط اضطراري لطائرة تقل 225 راكبًا
-
هل تنجو الأرض من تمدد الشمس؟ دراسة جديدة تجيب - فيديو
-
جريمة صادمة في الإسكندرية بدافع الغيرة
-
تقرير يكشف سلوكيات مزعجة للركاب على متن الطائرات
-
نيويورك .. جدل حول اصطدام محتمل بطائرة مسيّرة - فيديو
-
تشابه مدهش بين ضحك الإنسان وصغار القردة
-
بعد اختفاء غامض.. العثور على جثة مصممة أزياء مغربية