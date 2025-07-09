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كوبرنيكوس: أوروبا الغربية شهدت شهر يونيو الأكثر حراً على الإطلاق

فافا
تعبيرية
 
الأربعاء، 09-07-2025 08:57 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت خدمة كوبرنيكوس الأوروبية لمراقبة التغير المناخي، اليوم الأربعاء، أن شهر يونيو الفائت كان الأكثر حرارة على الإطلاق في أوروبا الغربية، حيث شهدت المنطقة درجات حرارة "متطرفة" خلال موجتي حر متتاليتين.

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وعلى الصعيد العالمي، سجل يونيو 2025 ثالث أعلى متوسط لدرجات الحرارة لشهر يونيو في التاريخ، بعد يونيو 2024 الذي كان أكثر حرارة بـ0.2 درجة مئوية، وبفارق طفيف عن يونيو 2023 (0.02 درجة مئوية)، بحسب بيانات كوبرنيكوس.


ويواصل كوكب الأرض تسجيل معدلات حرارة غير مسبوقة، في ظل الاحترار العالمي الناتج عن انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بالأنشطة البشرية.


موجات حر غير معتادة وحرائق محتملة
شهد العالم خلال الشهر الماضي موجتي حر شديدتين: الأولى بين 17 و22 يونيو، والثانية بدأت في 30 من الشهر نفسه. وأثارت هذه الظواهر تحذيرات واسعة في أجزاء من أوروبا من موجات حر قياسية ومخاوف من اندلاع حرائق غابات.


12 دولة تحت وطأة القيظ
وبحسب تحليل أجرته وكالة فرانس برس استنادًا إلى بيانات كوبرنيكوس، فقد سجلت 12 دولة حول العالم، يقطنها نحو 790 مليون شخص، أعلى درجات حرارة في تاريخها لشهر يونيو. من بين هذه الدول اليابان، كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية، باكستان، وطاجيكستان.

 

 

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