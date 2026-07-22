الأربعاء 2026-07-22 02:43 م

كوريا الجنوبية تحاكم صاحب مطعم شهير لاستخدامه النمل في الأطباق

شثق
تعبيرية
 
الأربعاء، 22-07-2026 09:36 ص
الوكيل الإخباري-   طالب الادعاء الكوري الجنوبي بالحكم بالسجن لمدة عام على صاحب مطعم حائز نجمتَي ميشلان، بتهمة استخدام النمل لتزيين أطباق الحلوى، رغم عدم إدراجه ضمن الحشرات المسموح باستهلاكها في البلاد.اضافة اعلان


كما طالب بتغريمه 20 مليون وون كوري، بعد أن كشفت السلطات الكورية خلال التحقيقات استخدام نحو 49 ألف نملة مستوردة من الولايات المتحدة وتايلاند في إعداد عدة أطباق خلال 4 سنوات.

وأقر صاحب المطعم باستخدام النمل كإضافة في جزء محدود من قائمة الطعام، مؤكداً أنه أبلغ الزبائن بتوفر بدائل أخرى، فيما أشارت السلطات الكورية إلى أن النمل المستخدم احتوى على نسب مرتفعة من المعادن الثقيلة مقارنة بالحشرات الصالحة للأكل.
 
 


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