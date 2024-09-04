كويكب يصطدم بالأرض عصر اليوم‏ الأربعاء

الوكيل الإخباري- اكتُشِفَ -قبل قليل- كويكب صغير أعطي الرقم المؤقت (CAQTDL2).

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وبيَّنت الحسابات الأولية أنه سيصطدم بالأرض عصر هذا اليوم الأربعاء 04 سبتمبر 2024م، في الساعة الرابعة عصراً و39 دقيقة بتوقيت غرينتش "بخطأ مقداره (زائد ناقص) 15 دقيقة"، في منطقة تقع شمال الفلبين.



وأوضح مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة؛ في تصريحه لـ "سبق"، أنه قد تمّ اكتشاف الكويكب اليوم الساعة السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش، من قِبل مرصد يبلغ قطره 1.5 متر يقع في ولاية "أريزونا" في الولايات المتحدة، وقد كان يلمع حينها بالقدر 21.



‏وقال عودة؛ بيّنت الأرصاد التي أجريت للكويكب خلال الساعات الماضية، التي بلغ عددها 23 رصداً أن قطر الكويكب يبلغ نحو 1.6 متر، وبالتالي فإنه لا يُشكّل خطورة على الأرض، ومن المرجّح أن يتفتت ويتلاشى أثناء دخوله في الغلاف الجوي، ولا يصل منه إلى الأرض إلا أجزاء بسيطة لا تُشكل خطراً.



‏وأشار الفلكي "عودة"؛ إلى أن الحسابات الفلكية بيَّنت أن الكويكب سيمر بسماء المنطقة العربية قبل اصطدامه بالأرض، وتحديداً من شرق المنطقة العربية من الإمارات وسلطنة عُمان وشرق الخليج العربي، وسيكون لمعانه في ذلك الوقت من القدر 15 تقريباً، مما يجعله مُشاهداً من خلال التلسكوبات المتوسطة فقط ومن مكانٍ مظلمٍ تماماً.