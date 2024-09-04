 
الأربعاء 2024-09-04 04:21 م
 

 

كويكب يصطدم بالأرض عصر اليوم‏ الأربعاء

من المصدر
من المصدر
الأربعاء، 04-09-2024 03:41 م

الوكيل الإخباري-   اكتُشِفَ -قبل قليل- كويكب صغير أعطي الرقم المؤقت (CAQTDL2).

اضافة اعلان


وبيَّنت الحسابات الأولية أنه سيصطدم بالأرض عصر هذا اليوم الأربعاء 04 سبتمبر 2024م، في الساعة الرابعة عصراً و39 دقيقة بتوقيت غرينتش "بخطأ مقداره (زائد ناقص) 15 دقيقة"، في منطقة تقع شمال الفلبين.

وأوضح مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة؛ في تصريحه لـ "سبق"، أنه قد تمّ اكتشاف الكويكب اليوم الساعة السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش، من قِبل مرصد يبلغ قطره 1.5 متر يقع في ولاية "أريزونا" في الولايات المتحدة، وقد كان يلمع حينها بالقدر 21.


‏وقال عودة؛ بيّنت الأرصاد التي أجريت للكويكب خلال الساعات الماضية، التي بلغ عددها 23 رصداً أن قطر الكويكب يبلغ نحو 1.6 متر، وبالتالي فإنه لا يُشكّل خطورة على الأرض، ومن المرجّح أن يتفتت ويتلاشى أثناء دخوله في الغلاف الجوي، ولا يصل منه إلى الأرض إلا أجزاء بسيطة لا تُشكل خطراً.


‏وأشار الفلكي "عودة"؛ إلى أن الحسابات الفلكية بيَّنت أن الكويكب سيمر بسماء المنطقة العربية قبل اصطدامه بالأرض، وتحديداً من شرق المنطقة العربية من الإمارات وسلطنة عُمان وشرق الخليج العربي، وسيكون لمعانه في ذلك الوقت من القدر 15 تقريباً، مما يجعله مُشاهداً من خلال التلسكوبات المتوسطة فقط ومن مكانٍ مظلمٍ تماماً.

 

سبق

 
gnews

أحدث الأخبار

m

تكنولوجيا التسجيل عبر تطبيق العاب 1xBet المغرب، أفضل تطبيق العاب اونلاين عربي

تعبيرية

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا- أسماء

تطبيق انستغرام

تكنولوجيا تتعلق بالـ"ستوري" .. ميزة جديدة لعشاق إنستغرام

عصير شمندر

فيديو منوع لهذه الأسباب عليك شرب عصير الشمندر

شرطة الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين 33 شهيدا منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية بالضفة

تعبيرية

فيديو منوع أسوء ثلاث عادات تدمر الوجه

من المصدر

منوعات كويكب يصطدم بالأرض عصر اليوم‏ الأربعاء

فيلم "يوم 13"

فن ومشاهير "يوم 13" يتصدر قائمة نتفليكس في مصر



 


الأكثر مشاهدة