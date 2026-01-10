كيت ميدلتون تحتفل بعيد ميلادها الـ 44 بفيديو مؤثر

ويُظهر المقطع الأميرة وهي تتجول في الطبيعة وسط أجواء شتوية هادئة، متحدثة عن السكون والصبر والشفاء، مؤكدة أن الانسجام مع الطبيعة يساعد على السلام الداخلي وبناء حياة أكثر صحة وسعادة.
وصُوّر الفيديو في بيركشاير، مع لقطات من لندن ومنطقة كوتسوولدز، بعدسة المصوّر ويل وار. وكانت السلسلة قد انطلقت في مايو 2025 بالتزامن مع أسبوع التوعية بالصحة النفسية، وتضمنت فصول الصيف والخريف قبل ختامها بفصل الشتاء.
ويأتي هذا العمل بعد عام من إعلان كيت تعافيها من السرطان، عقب تشخيص إصابتها في مارس 2024 وخضوعها للعلاج، حيث أكدت مجددًا إيمانها بقوة الطبيعة في دعم الشفاء والرفاهية النفسية.
