كيت ميدلتون تكشف ما ساعدها على التعافي في رحلة صمتها مع السرطان

الوكيل الإخباري- كشفت أميرة ويلز، كيت ميدلتون، عن خوضها "تجربة روحية عميقة وإعادة تواصل عاطفي قوي" مع الطبيعة، خلال رحلة غير معلنة إلى منطقة ليك ديستريكت في مارس الماضي، وذلك في إطار تعافيها المستمر من مرض السرطان.

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ونشر قصر كنسينغتون، الإثنين، مقطع فيديو يظهر الأميرة وهي تتجول بالقرب من بحيرة ويندرمير، مرتدية قبعة "بيكر بوي"، برفقة مجموعة من الكشافة من كمبريا ومانشستر الكبرى، حيث تحدثت مع رئيس الكشافة دواين فيلدز عن أهمية التواجد في الطبيعة، قائلة:

"الطبيعة مكان للتوازن والسلام، وتحمل معنى كبيرًا بالنسبة لي".



وأشارت كيت إلى أن قضاء الوقت في الهواء الطلق كان ملاذًا لها ولعائلتها بعد تشخيص إصابتها بالسرطان، مؤكدة أن الطبيعة ساعدتها على إيجاد السلام وإعادة التواصل وسط عالم مزدحم.



كما ناقشت مع فيلدز كيف يمكن للطبيعة أن تعزز الثقة بالنفس، والتعاطف، والمرونة، والانتماء لدى الشباب، مشددة على أهمية منحهم الفرصة لاكتشاف أنفسهم في المساحات المفتوحة.



وشهدت الزيارة لقاء كيت بعدد من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عامًا، حيث ظهرت تضحك معهم وتتناول الآيس كريم عند حافة البحيرة.



وتترأس الأميرة منظمة الكشافة بالاشتراك مع آخرين منذ عام 2020، فيما كانت هذه أول مرة تلتقي فيها بفيلدز، الذي تولى رئاسة الكشافة في سبتمبر 2024.



وقال فيلدز في ختام الزيارة:

"في عالم يزداد تعقيدًا، كانت الساعات القليلة من دون شاشات سحرية. نريد مزيدًا من الشباب أن يعيشوا مثل هذه المغامرات".