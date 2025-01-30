كيفية التحكم في الغضب تجاه الأطفال: نصائح لتفادي التصرّفات السلبية

الوكيل الإخباري- يعد الغضب من المشاعر الطبيعية التي قد يصعب التحكم بها في بعض الأحيان، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الأطفال. ومع ذلك، من المهم أن يتجنّب الأهل التصرفات التي قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات غير بنّاءة تحت تأثير الغضب. إليك بعض النصائح التي تساعد في التحكم في الغضب والتعامل مع المواقف بحكمة:

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1 - رؤية الأمور من منظور مختلف: بدلاً من الانفعال عندما يرفض الطفل الاستعداد للذهاب إلى المدرسة، يمكن للأم أن تتذكر كيف كانت تتمنى اللعب في طفولتها، مما يساعدها على التفاعل بهدوء وفهم طبيعة الطفل.



2 - تجنّب التهديدات: التهديدات التي تأتي نتيجة الغضب غالباً ما تكون غير واقعية وقد تؤثر سلبًا على العلاقة مع الطفل. من الأفضل أن يتم إخبار الطفل بردة فعل محددة بعد التفكير بدلاً من إظهار تهديدات فارغة.



3 - التحكم بنبرة الصوت: نبرة الصوت الهادئة تؤثر بشكل إيجابي على المزاج وتساعد في تقليل التوتر في المواقف الصعبة. بينما الكلمات القاسية قد تزيد من تصعيد الموقف. يجب على الأهل أن يكونوا قدوة لأطفالهم في التحكم بنبرة الصوت واختيار الكلمات المناسبة.



4 - المحافظة على الاسترخاء: عندما يشعر الأهل بالغضب، يمكنهم اللجوء إلى بعض الأنشطة التي تساعد في الاسترخاء مثل أخذ نفس عميق، الاستماع إلى الموسيقى، أو ممارسة بعض التمارين التي تهدئ الأعصاب. بعد فترة من الاسترخاء، يصبح من الأسهل التفكير في الموقف والتعامل معه بطريقة أفضل.



من خلال هذه الاستراتيجيات، يمكن للأهل أن يتعاملوا مع مواقف الغضب بطريقة أكثر هدوءًا، مما يساهم في بناء علاقة صحية مع أطفالهم.