كيفية التعرف على علامات الجوع لدى طفلك

الوكيل الإخباري- لا يستطيع الرضيع التعبير عن جوعه بالكلام، لكنه يُرسل إشارات واضحة يمكن ملاحظتها قبل أن يبدأ في البكاء. إليك أبرز علامات الجوع لدى حديثي الولادة بحسب موقع Onlymyhealth:

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✅ إشارات مبكرة:

مص الشفاه أو لعقها

تحريك الرأس بحثًا عن الثدي (منعكس التجذير)

وضع اليد في الفم أو مص الأصابع



⚠️ إشارات متوسطة:

زيادة اليقظة والنشاط (تحريك الرأس والأطراف)

القلق والانزعاج أو محاولة التمسك بالأشياء بالفم



⛔ إشارات متأخرة:

البكاء الشديد

احمرار الوجه، تقويس الظهر، قبضات مشدودة

ركل الأرجل ورفع الساقين



📌 كم مرة يحتاج حديث الولادة للرضاعة؟

كل 2-3 ساعات تقريبًا

الرضاعة الطبيعية تكون أكثر تكرارًا من الصناعية لأن حليب الأم يُهضم بسرعة.



النصيحة: حاولي إرضاع الطفل عند أولى الإشارات لتسهيل الرضاعة وتقليل البكاء.