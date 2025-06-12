الخميس 2025-06-12 03:10 م
 

كيفية التعرف على علامات الجوع لدى طفلك

قبق
تعبيرية
 
الخميس، 12-06-2025 01:39 م

الوكيل الإخباري-   لا يستطيع الرضيع التعبير عن جوعه بالكلام، لكنه يُرسل إشارات واضحة يمكن ملاحظتها قبل أن يبدأ في البكاء. إليك أبرز علامات الجوع لدى حديثي الولادة بحسب موقع Onlymyhealth:

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✅ إشارات مبكرة:
مص الشفاه أو لعقها
تحريك الرأس بحثًا عن الثدي (منعكس التجذير)
وضع اليد في الفم أو مص الأصابع


⚠️ إشارات متوسطة:
زيادة اليقظة والنشاط (تحريك الرأس والأطراف)
القلق والانزعاج أو محاولة التمسك بالأشياء بالفم


⛔ إشارات متأخرة:
البكاء الشديد
احمرار الوجه، تقويس الظهر، قبضات مشدودة
ركل الأرجل ورفع الساقين


📌 كم مرة يحتاج حديث الولادة للرضاعة؟
كل 2-3 ساعات تقريبًا
الرضاعة الطبيعية تكون أكثر تكرارًا من الصناعية لأن حليب الأم يُهضم بسرعة.


النصيحة: حاولي إرضاع الطفل عند أولى الإشارات لتسهيل الرضاعة وتقليل البكاء.

 

الكونسلتو 

 
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