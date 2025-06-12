كيفية التعرف على علامات الجوع لدى طفلك

✅ إشارات مبكرة:
مص الشفاه أو لعقها
تحريك الرأس بحثًا عن الثدي (منعكس التجذير)
وضع اليد في الفم أو مص الأصابع
⚠️ إشارات متوسطة:
زيادة اليقظة والنشاط (تحريك الرأس والأطراف)
القلق والانزعاج أو محاولة التمسك بالأشياء بالفم
⛔ إشارات متأخرة:
البكاء الشديد
احمرار الوجه، تقويس الظهر، قبضات مشدودة
ركل الأرجل ورفع الساقين
📌 كم مرة يحتاج حديث الولادة للرضاعة؟
كل 2-3 ساعات تقريبًا
الرضاعة الطبيعية تكون أكثر تكرارًا من الصناعية لأن حليب الأم يُهضم بسرعة.
النصيحة: حاولي إرضاع الطفل عند أولى الإشارات لتسهيل الرضاعة وتقليل البكاء.
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