كيفية الخروج من رمضان بوزن مثالي وصحة أفضل

الوكيل الإخباري- يمثل شهر رمضان فرصة مناسبة لإعادة ضبط الساعة البيولوجية للجسم وتحسين عمليات الأيض، إلا أن العادات الغذائية غير الصحية قد تحوّل هذه الفرصة إلى تحدٍ يؤدي إلى زيادة الوزن والشعور بالخمول.





وللخروج من الشهر الفضيل بوزن صحي ومتوازن، ينصح الخبراء بالتركيز على جودة الغذاء وتنظيم مواعيد الوجبات بدلًا من الإفراط في الكميات، مع الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم وتجنب الجفاف.



وفيما يلي أبرز الممارسات الصحية للحفاظ على الوزن والطاقة خلال رمضان، وفقًا لما أورده موقع Healthline:



1- كسر الصيام بشكل تدريجي



يُفضل بدء الإفطار بتناول حبة تمر مع كوب من الماء لرفع مستوى السكر في الدم بشكل تدريجي وتنشيط الجهاز الهضمي.



وينصح بالانتظار بضع دقائق قبل تناول الوجبة الرئيسية، إذ يساعد ذلك على تقليل الشعور بالجوع الشديد ومنع الإفراط في الطعام، ما يساهم في الحد من تخزين الدهون الناتج عن تناول وجبات كبيرة دفعة واحدة.



2- التركيز على الألياف والبروتين في السحور



ينبغي أن تحتوي وجبة السحور على كربوهيدرات معقدة مثل الشوفان أو البقوليات، إضافة إلى كمية كافية من البروتين.



تساعد الألياف على إبطاء عملية الهضم ومنع الارتفاعات المفاجئة في هرمون الإنسولين، كما توفر طاقة تدريجية خلال ساعات الصيام.

كما يُنصح بتقليل الملح في وجبة السحور لتخفيف الشعور بالعطش والحفاظ على توازن السوائل في الجسم.



3- تنظيم شرب الماء والنشاط البدني



من الأفضل توزيع شرب الماء بين الإفطار والسحور، بمعدل كوب ماء كل ساعة تقريبًا، لضمان ترطيب الجسم ودعم عمليات الأيض.



كما يُنصح بممارسة نشاط بدني خفيف مثل المشي لمدة 30 دقيقة بعد الإفطار بساعتين، إذ يساعد ذلك على حرق السعرات الحرارية وتحسين مستوى النشاط ومنع الشعور بالخمول.



في النهاية، يعتمد الحفاظ على الوزن خلال رمضان على الاعتدال في الطعام واتباع نمط حياة نشط. فالالتزام بهذه العادات الصحية لا يساعد فقط على التحكم بالوزن، بل يعزز أيضًا صحة الجسم ويمنحك نشاطًا أكبر بعد انتهاء الشهر الفضيل.





